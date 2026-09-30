1 МРП 4 325 ₸ 5 МРП 21 625 ₸ 10 МРП 43 250 ₸ 50 МРП 216 250 ₸ 100 МРП 432 500 ₸

В 2026 году официальный размер МРП составляет 4 325 ₸. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2025 года № 239-VIII «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», статья 7. Текст закона на портале Әділет.

Калькулятор МРП Сколько МРП? МРП Год 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Основной Второй Сумма = 108 125 ₸ 25 × 4 325 = 108 125 ₸ Или сумма в тенге ₸ Скопировать расчёт Чтобы пересчитать другое число, включите JavaScript. Формула 2026 года: количество МРП × 4 325.

Что такое МРП

МРП — месячный расчётный показатель. Это не зарплата и не пособие, а единица, в которой законы Казахстана записывают штрафы, пошлины и часть социальных выплат. Размер одного МРП каждый год утверждает закон о республиканском бюджете. С 1 января 2026 года он равен 4 325 тенге.

Сумма в тенге считается умножением:

тенге = количество МРП × размер 1 МРП

Для 2026 года это количество × 4 325. Пример из поля выше: 25 × 4 325 = 108 125 ₸. Обратный перевод: количество МРП = сумма в тенге ÷ 4 325. Дробные значения тоже умножаются напрямую. Пособие по уходу на второго ребёнка — 6,81 МРП, то есть 6,81 × 4 325 = 29 453,25 ₸.

Калькулятор в начале страницы использует эту формулу. По умолчанию стоит МРП 2026 года. Для старого штрафа или выплаты выберите год: в 2020 и 2022 годах действовали два размера, калькулятор их не смешивает.

Для чего используется

МРП нужен там, где закон не пишет готовую сумму в тенге, а пишет «5 МРП» или «38,0 месячного расчётного показателя». Так сумма сама растёт вместе с показателем и её не нужно каждый год переписывать в кодексе.

Административные штрафы. Кодекс об административных правонарушениях задаёт санкцию в МРП. В тенге её переводят по показателю, который действовал на день правонарушения.

Кодекс об административных правонарушениях задаёт санкцию в МРП. В тенге её переводят по показателю, который действовал на день правонарушения. Пособия семьям с детьми. Пособие на рождение, пособие по уходу до полутора лет и пособие многодетной семье в Социальном кодексе установлены в МРП и пересчитываются на МРП финансового года.

Пособие на рождение, пособие по уходу до полутора лет и пособие многодетной семье в Социальном кодексе установлены в МРП и пересчитываются на МРП финансового года. Пошлины и нотариальные действия. Если тариф записан в МРП, платёж тоже равен числу показателей, умноженному на размер года.

Если тариф записан в МРП, платёж тоже равен числу показателей, умноженному на размер года. Налоговые пороги. Часть лимитов в налоговом законодательстве считается от МРП на 1 января. Для них берут показатель начала года, а не более позднюю «социальную» величину, если она в этом году отличалась.

Не всё, что утверждается вместе с бюджетом, считается через МРП. Статья 7 того же закона на 2026 год отдельно фиксирует другие величины, их не нужно умножать на 4 325:

минимальная заработная плата — 85 000 ₸;

минимальная базовая пенсионная выплата — 35 596 ₸;

минимальная пенсия — 69 049 ₸;

прожиточный минимум для базовых социальных выплат — 50 851 ₸.

Прожиточный минимум — второй расчётный показатель. Часть выплат привязана к нему, а не к МРП. Путать их нельзя: 1,4 прожиточного минимума — это не 1,4 МРП.

МРП по годам

Ниже — размер на 1 января каждого года по закону о республиканском бюджете. Изменение показано к январскому показателю предыдущего года. Два года из этого правила выпадают.

В 2020 году с 1 января МРП был 2 651 ₸, а с 1 апреля — 2 778 ₸. Повышение внёс указ об уточнённом республиканском бюджете на 2020 год № 299 от 8 апреля 2020 года.

В 2022 году закон не заменил годовой показатель, а добавил второй. 3 063 ₸ весь год применяются к налогам, штрафам и другим платежам. 3 180 ₸ с 1 апреля — только к пособиям и иным социальным выплатам. Это поправка законом № 121-VII от 12 мая 2022 года. Штраф 2022 года по 3 180 ₸ считать не нужно.

Год МРП, ₸ Изменение, ₸ Комментарий 2026 4 325 +393 с 1 января, один показатель на штрафы и пособия 2025 3 932 +240 с 1 января 2024 3 692 +242 с 1 января, закон № 43-VIII от 5 декабря 2023 года 2023 3 450 +387 с 1 января, к январскому МРП 2022 года (3 063 ₸) 2022 3 063 +146 налоги, штрафы и платежи. С 1 апреля для пособий — 3 180 ₸ 2021 2 917 +139 с 1 января. Изменение к МРП с 1 апреля 2020 года (2 778 ₸) 2020 2 651 +126 с 1 января. С 1 апреля — 2 778 ₸ 2019 2 525 +120 с 1 января 2018 2 405 +136 с 1 января 2017 2 269 +148 с 1 января 2016 2 121 +139 с 1 января 2015 1 982 +130 с 1 января 2014 1 852 +121 с 1 января 2013 1 731 +113 с 1 января 2012 1 618 +106 с 1 января 2011 1 512 +99 с 1 января 2010 1 413 +140 с 1 января 2009 1 273 +105 с 1 января 2008 1 168 +76 с 1 января 2007 1 092 +62 с 1 января 2006 1 030 +59 с 1 января 2005 971 +52 с 1 января 2004 919 +47 с 1 января 2003 872 +49 с 1 января 2002 823 +48 с 1 января 2001 775 +50 с 1 января 2000 725 — с 1 января

С 2025 по 2026 год показатель вырос на 393 ₸. Это 393 ÷ 3 932, то есть 10% после округления. В калькуляторе тот же ряд: выберите год, и 1, 5, 10, 50 и 100 МРП пересчитаются по нему.

Штрафы в МРП

Штраф в тенге — это число МРП из статьи КоАП, умноженное на МРП дня правонарушения. Для нарушения 2026 года ставка 4 325 ₸. Для нарушения 2025 года — 3 932 ₸, даже если постановление оплачивают уже в 2026-м. В 2022 году для штрафов остаётся 3 063 ₸, апрельские 3 180 ₸ к ним не относятся.

В таблице — базовый штраф для физического лица по указанной части статьи, без повторности. За повтор, для должностного лица и для бизнеса санкция часто другая. Калькулятор переводит МРП в тенге и не проверяет, какая именно часть статьи подходит к случаю.

Нарушение Статья КоАП МРП В 2026 году Превышение скорости на 10–20 км/ч 592, часть 1 5 21 625 ₸ Превышение скорости на 20–40 км/ч 592, часть 2 10 43 250 ₸ Превышение скорости на 40–60 км/ч 592, часть 3 20 86 500 ₸ Превышение скорости на 60 км/ч и больше 592, часть 3-1 40 173 000 ₸ Непристёгнутый ремень или мотошлем 593, часть 2 5 21 625 ₸ Телефон за рулём 591, часть 1 5 21 625 ₸ Проезд на запрещающий сигнал 599, часть 1 10 43 250 ₸ Знаки или разметка 601, часть 1 3 12 975 ₸ Остановка или стоянка, общий состав 597, часть 1 5 21 625 ₸ Стоянка на тротуаре, газоне, площадке 597, часть 2 10 43 250 ₸ Шум в ночные часы 437, часть 1 5 21 625 ₸

Если дело идёт в сокращённом производстве и человек признаёт правонарушение, статья 811 КоАП позволяет уплатить половину штрафа в установленный срок. К повторным нарушениям и ряду составов сокращение не применяется. Половина от 5 МРП в 2026 году — 10 812,50 ₸, половина от 10 МРП — 21 625 ₸.

Пособия, связанные с МРП

Социальный кодекс переводит детские пособия в тенге через МРП того финансового года, на который назначена выплата. На 2026 год это снова 4 325 ₸. Право на пособие, состав семьи и документы определяет кодекс, а не калькулятор. Ниже — только арифметика размеров из статей 80, 82 и 91.

Выплата Как часто МРП В 2026 году Рождение первого, второго или третьего ребёнка один раз 38 164 350 ₸ Рождение четвёртого и каждого следующего один раз 63 272 475 ₸ Уход за первым ребёнком до 1,5 лет каждый месяц 5,76 24 912 ₸ Уход за вторым ребёнком каждый месяц 6,81 29 453,25 ₸ Уход за третьим ребёнком каждый месяц 7,85 33 951,25 ₸ Уход за четвёртым и следующим каждый месяц 8,90 38 492,50 ₸ Многодетная семья, 4 ребёнка каждый месяц 16,03 69 329,75 ₸ Многодетная семья, 5 детей каждый месяц 20,04 86 673 ₸ Многодетная семья, 6 детей каждый месяц 24,05 104 016,25 ₸ Многодетная семья, 7 детей каждый месяц 28,06 121 359,50 ₸ Многодетная семья, 8 и больше каждый месяц 4 на каждого 17 300 ₸ на ребёнка

На восьми детей это 32 МРП: 8 × 4 × 4 325 = 138 400 ₸ в месяц. При рождении двойни пособие на рождение назначают на каждого ребёнка. Пособие по уходу при уходе за двумя детьми до полутора лет тоже платят на каждого.

Чтобы подставить другое число, введите его в поле «Сколько МРП?». Для выплаты 2025 года переключите год на 2025: тогда 38 МРП — это 38 × 3 932 = 149 416 ₸, а 63 МРП — 247 716 ₸.

Источник данных

Размер МРП на 2026 год — статья 7 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2025 года № 239-VIII «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». Официальный текст: информационно-правовая система «Әділет», государственный портал нормативных правовых актов.

Ряд за 2000–2025 годы собран по законам о республиканском бюджете на соответствующий год. Особые величины 2020 и 2022 годов — указ № 299 от 8 апреля 2020 года и закон № 121-VII от 12 мая 2022 года.

Штрафы приведены по частям статей Кодекса об административных правонарушениях. Текст кодекса: Әділет, КоАП РК. Сумма в тенге на этой странице — число МРП из статьи, умноженное на 4 325.

Пособия — статьи 80, 82 и 91 Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII, в редакции, где размеры заданы в МРП и пересчитываются по бюджету финансового года. Текст: Әділет, Социальный кодекс.

Калькулятор не заменяет постановление, справку госоргана и текст статьи. Если в норме два показателя или санкция зависит от повторности, смотрите саму норму, а в калькуляторе выбирайте тот МРП, который она называет.

Обновлено: 30 сентября 2026.