Казахстанский eGov. GPT получил награду GovTech Project of the Year на AI & Digital Bridge Awards 2026. Премию команде проекта вручил премьер-министр Олжас Бектенов на заключительном дне международного форума AI & Digital Bridge в Астане.

Однако важнее самой награды масштаб, до которого уже дошёл сервис. Через eGov. GPT в промышленной эксплуатации доступны 55 государственных услуг, а до конца 2026 года их количество планируется увеличить до 150. Таким образом, если заявленный показатель будет выполнен, число доступных через ИИ услуг вырастет ещё примерно в 2,7 раза.

Главное отличие eGov. GPT от обычного каталога электронного правительства — пользователю необязательно знать точное название услуги или самостоятельно искать её в разделах портала.

Запрос можно сформулировать обычным языком. Система должна определить потребность человека, найти подходящую государственную услугу и помочь перейти к её получению.

Например, вместо поиска конкретного сервиса пользователь может описать жизненную ситуацию — рождение ребёнка, необходимость заменить документ или зарегистрировать бизнес.

Технически eGov. GPT работает на alem. LLM — казахстанской большой языковой модели — и инфраструктуре Alem Cloud.

Победителя выбирали в два этапа

AI & Digital Bridge Awards в 2026 году включала семь номинаций — от государственных и образовательных технологий до венчурных инвестиций и креативных индустрий.

Отбор проходил необычно. Сначала с применением ИИ сформировали шорт-листы по пять претендентов в каждой категории. Затем финалистов оценивало жюри посредством онлайн-голосования.

Кроме eGov. GPT, награды получили GoPrep в категории EdTech, Rette как стартап года, Aventa от QazCode за корпоративную AI-трансформацию, Higgsfield AI за международный прорыв, MA7 Ventures среди венчурных фондов и ōzen в креативной индустрии.

Сам eGov. GPT является частью более масштабного перехода Казахстана к концепции AI-Native Government. В неё также входят Smart Data Ukimet, проактивные госуслуги и другие системы, использующие государственные данные и ИИ.

При этом количественное расширение eGov. GPT станет лишь одним из критериев развития проекта. Не менее важными показателями будут точность ответов ИИ, доля успешно завершённых услуг и способность системы корректно работать со сложными или неоднозначными запросами пользователей. Публичной статистики по этим показателям НИТ в сегодняшнем сообщении не приводит.