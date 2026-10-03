Советский и российский психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет. Информацию подтвердил его директор Сергей Рудых, сообщивший журналистам, что Кашпировского не стало утром в 6:45.

Одним из первых о смерти публично сообщил телеведущий Андрей Малахов. Позже информацию подтвердили представители Кашпировского. О смерти также сообщил Интерфакс.

Дата и место прощания на момент публикации не объявлены.

Что известно о причине смерти

Единой официально опубликованной медицинской формулировки причины смерти пока нет. В различных сообщениях СМИ фигурируют остановка сердца и острая сердечная недостаточность, однако часть этих сведений идёт от Telegram-каналов или через пересказы информационных агентств.

Поэтому связывать смерть Кашпировского с конкретным заболеванием сейчас преждевременно.

Особенно осторожно следует относиться к сообщениям об онкологии. Летом 2026 года SHOT утверждал, что Кашпировскому якобы диагностировали злокачественную опухоль и сделали срочную операцию. Однако его директор Сергей Рудых впоследствии публично отрицал сообщения о тяжёлом состоянии и онкологическом заболевании.

Ещё 27 сентября, менее чем за неделю до смерти Кашпировского, Рудых говорил, что психотерапевт занимается физическими упражнениями, следит за питанием и проводит много времени с маленькой дочерью.

Телесеансы, которые смотрел весь СССР

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после чего много лет работал в психиатрической больнице в Виннице.

Всесоюзную известность он получил в конце 1980-х. Его телевизионные «сеансы здоровья» собирали у экранов огромную аудиторию. Кашпировский заявлял о возможности психологического воздействия на состояние человека на расстоянии и рассказывал об исцелениях зрителей.

Эффективность подобных заявлений неоднократно становилась предметом критики и споров. Поэтому рассказы о дистанционном лечении корректно приводить именно как заявления самого Кашпировского и его сторонников, а не как доказанный медицинский эффект.

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы России первого созыва. Позднее он продолжал проводить публичные выступления, индивидуальные встречи и размещать свои сеансы в интернете.

Казахстан был связан с его жизнью ещё с детства

Связь Анатолия Кашпировского с Казахстаном оказалась намного глубже, чем несколько поздних гастролей. В интервью казахстанскому «Каравану» он рассказывал, что впервые оказался здесь ещё ребёнком. По его словам, во время войны отец ушёл на фронт, а мать с семьёй жила до её окончания в Казахстане, рядом с рекой Чу.

Спустя десятилетия Кашпировский регулярно возвращался в страну уже с публичными выступлениями. Только в апреле 2011 года его тур охватил Алматы, Актау, Астану, Петропавловск и Караганду.

Особенно масштабными стали гастроли в Астане в 2013 году. На собственном сайте Кашпировский вспоминал, что провёл в городе почти два месяца и выступал во дворце «Жастар» по два-три раза в день.

В 2017 году он проводил длительную серию встреч в Алматы: два дневных сеанса были бесплатными, вечерний стоил 3 тыс. тенге. А в 2019 году бесплатные выступления в Уральске собрали такие очереди, что в давке пострадали как минимум два пожилых человека.

Кашпировский продолжал приезжать в Казахстан и спустя 30 лет после пика телевизионной славы: в 2019 году его выступления проходили также в Таразе, Шымкенте, Петропавловске и Нур-Султане. Последний заметный анонсированный приезд в столицу был запланирован на март 2024 года, однако публичные выступления отменили и организаторы объявили возврат билетов.

о психологического воздействия.