Ещё один самолёт Flydubai, направлявшийся 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, развернулся во время полёта и вернулся в ОАЭ. Это произошло спустя несколько часов после чрезвычайного инцидента с рейсом FZ1073, который передал код возможного незаконного вмешательства и экстренно сел в Саудовской Аравии.

Во втором случае речь идёт о рейсе FZ1081. По данным Flightradar24, маршрут выполнял Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером A6-FKB. Самолёт вылетел из Международного аэропорта Дубая в 08: 36 UTC, или в 12: 36 по местному времени.

Примерно через полтора часа после начала полёта борт изменил курс. В системе отслеживания рейс получил статус Diverted to DXB — перенаправлен в Дубай.

Причина разворота второго самолёта пока неизвестна

На момент публикации Flydubai не сообщала, почему экипаж FZ1081 решил отказаться от продолжения полёта в Тель-Авив.

В отличие от произошедшего ранее с FZ1073, для второго рейса пока нет подтверждённых сообщений о передаче аварийных кодов 7700 или 7500, конфликте на борту либо технической неисправности.

Поэтому связывать разворот FZ1081 непосредственно с инцидентом на первом самолёте преждевременно. Также пока нет официального сообщения о том, что Flydubai приостановила или ограничила полёты в Израиль.

Первый рейс экстренно сел в Саудовской Аравии

Ранее 30 сентября другой Boeing 737 MAX 8 Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, резко потерял высоту, последовательно передал аварийные коды 7700 и 7500 и был перенаправлен в саудовский Табук.

KZ24.NEWS писал об этом инциденте. Позднее Reuters и Associated Press сообщили о физическом конфликте между членами экипажа и продолжающемся расследовании. Flydubai официально подтверждает произошедший во время рейса «инцидент», безопасную посадку и то, что пассажиры находятся в безопасности.

Таким образом, за один день уже два рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив не прибыли в пункт назначения: FZ1073 сел в Саудовской Аравии, а FZ1081 развернулся обратно в Дубай. Причина возврата второго самолёта пока официально не названа.