Акиматы областей и городов республиканского значения должны в течение недели утвердить трёхлетние планы повышения качества местных дорог. Вместо ежегодного выбора отдельных участков власти намерены перейти к планированию полного цикла — от диагностики и проектирования до ремонта и последующего содержания.

Такое поручение озвучено по итогам трёхдневного республиканского семинара «Качественные дороги: от планирования до эксплуатации» в Министерстве транспорта.

Подход к подготовке этих документов обсуждался с 30 сентября. Минтранс предлагал определять очерёдность ремонта на основании фактического состояния покрытия и диагностики, а затем заранее увязывать проектирование, строительство и содержание дороги. Теперь регионы должны закрепить эту работу в трёхлетних планах.

Что должно измениться

Планы должны включать не только перечень дорог для ремонта. Акиматам предстоит определить приоритетные участки, подготовить проектную документацию, спланировать строительство и ремонт, контроль качества и дальнейшее содержание объектов. Таким образом, власти пытаются перейти от ремонта отдельных проблемных участков к управлению дорогой на протяжении её жизненного цикла.

Такой подход на семинаре представил и КаздорНИИ. Институт предлагает учитывать весь цикл объекта — от выбора материалов и проектирования до эксплуатации и содержания.

Дефекты — за деньги подрядчика

Отдельное требование касается гарантийного периода.

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев потребовал не принимать дорожные объекты, если они не соответствуют установленным требованиям. Если недостатки обнаружатся уже после сдачи дороги, но в пределах гарантии, устранять их должен подрядчик за собственный счёт.

Подобный принцип правительство в 2026 году уже применяло к другим строительным объектам. После обследования более тысячи новых зданий власти потребовали устранять выявленные в гарантийный период дефекты без дополнительного финансирования из бюджета. В дорожной сфере этот подход должен сопровождаться усилением контроля не только за подрядчиками, но и за заказчиками, проектировщиками и организациями технического надзора.

Цель на 2026 год — 95%

Согласно действующим государственным планам, в 2026 году доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии должна достичь 95%. В 2027 году показатель предполагается повысить до 96%, в 2028-м — до 97%, а в 2029-м — до 98%. При этом нынешнее поручение прежде всего касается местной сети — дорог областного и районного значения, за состояние которых отвечают регионы.

Пока Минтранс не опубликовал единый перечень участков, которые войдут в трёхлетние планы, объём необходимого финансирования и километраж будущего ремонта. Эти параметры должны появиться после утверждения документов акиматами.