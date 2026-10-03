За шесть дней кадровые изменения затронули сразу четыре позиции в верхнем эшелоне военного руководства Казахстана. 3 октября президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Каныша Абубакирова, заместителя министра Алмаза Джумакеева и главнокомандующего Военно-морскими силами Каната Ниязбекова.

Все три решения опубликованы одним блоком в разделе правовых актов Акорды. Причины освобождения в распоряжениях Акорды не названы. Назначения новых начальника Генштаба, заместителя министра вместо Джумакеева и главкома ВМС на момент подготовки материала также не опубликованы.

Это уже второй крупный блок кадровых изменений в оборонном ведомстве менее чем за неделю. 27 сентября Токаев освободил Косанова от должности министра обороны. Причина в том указе также не приводилась. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

За шесть дней посты покинули четыре руководителя

27 сентября — министр обороны Даурен Косанов;

3 октября — первый замминистра и начальник Генерального штаба Каныш Абубакиров;

3 октября — заместитель министра по тылу и военной инфраструктуре Алмаз Джумакеев;

3 октября — главнокомандующий ВМС Канат Ниязбеков.

Новым министром обороны 27 сентября стал генерал-майор Айдос Мырзахметов. До этого он командовал Силами специальных операций. Биографию нового главы ведомства подробно разбирал KZ24.NEWS.

Среди заместителей министра, которых распоряжения 3 октября не затронули, на официальной странице руководства указаны Аскар Мустабеков, Шайх-Хасан Жазыкбаев, Кайрат Садыков, Аскер Бейсенов и Даулет Бекманов. При этом страница на момент проверки ещё продолжала отображать Абубакирова и Джумакеева на прежних должностях, то есть после новых распоряжений она явно не была полностью обновлена.

Семидневный срок проверки Минобороны пришёлся на 3 октября

У нынешних кадровых решений есть важный временной контекст. 26 сентября президент создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, включая финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений.

Комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, а в её состав вошли глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, председатель АФМ Жанат Элиманов, министр финансов Мади Такиев, представители Генпрокуратуры, КНБ и Администрации президента. Комиссии было поручено в семидневный срок доложить первые результаты. Таким образом, эта временная рамка заканчивается как раз 3 октября.

На момент подготовки материала отдельного публичного сообщения Акорды или Минобороны с первыми результатами этой проверки KZ24.NEWS не обнаружил. Совпадение срока доклада с сегодняшними кадровыми решениями само по себе не означает, что освобождения стали результатом проверки: в опубликованных распоряжениях такая причинная связь не указана. Саму проверку ранее разбирал KZ24.NEWS.

Токаев отдельно спрашивал о Генштабе и главкоме ВМС

Ещё один важный контекст появился 27 сентября на совещании с руководством оборонного ведомства. Токаев потребовал установить, кто разработал и утвердил замысел учений в Мангистауской области, какова была роль Генерального штаба и почему на месте не было главнокомандующего Военно-морскими силами. Об этом сообщила Акорда.

Речь шла об учениях 24 сентября на Каспийском море. Во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 человек погибли, сообщило Минобороны.

Уже 28 сентября новый министр Айдос Мырзахметов провёл первое рабочее совещание. Ведомство сообщило, что обсуждалась комплексная перезагрузка армии, безопасность военной службы и ход проверки Министерства обороны. Руководителям подразделений поручили предоставить комиссии необходимую информацию.

Таким образом, за период с 27 сентября по 3 октября сменился министр обороны, освобождены начальник Генштаба, один из заместителей министра и главком ВМС. Однако официальные документы пока не объясняют причины решений от 3 октября и не называют преемников трёх освобождённых руководителей.