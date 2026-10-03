Трёх крупных мобильных операторов в Костанайской области наказали за довольно необычное для рынка связи нарушение: их сигнал оказался не слишком слабым, а, наоборот, слишком сильным. Превышение допустимого уровня зафиксировали сразу на территории трёх учреждений уголовно-исполнительной системы.

Замеры проводили прокуратура Костанайской области, Государственная радиочастотная служба, Департамент УИС и представители самих операторов. Нарушения обнаружили у ТОО «Кар-Тел» — Beeline, АО «Kcell» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», работающего под брендами Tele2 и Altel. Все три компании привлекли к административной ответственности по пункту 16 части 1 статьи 637 КоАП и оштрафовали, сообщила прокуратура.

Какие именно три учреждения проверяли, надзорный орган не уточнил. Не опубликованы в сообщении и суммы вынесенных постановлений.

В городе операторы должны снижать сигнал до −60 dBm

Для колоний действуют отдельные требования к мобильной связи. Согласно утверждённым МВД правилам МВД, операторы должны оптимизировать собственные сети на протяжении всего времени работы учреждения. Для учреждения в городском населённом пункте указан уровень излучения −60 dBm, в сельской местности — −70 dBm.

Именно за необеспечение такой оптимизации и снижение распространения радиосигнала предусмотрена ответственность по статье 637 КоАП. Для субъекта крупного предпринимательства санкция части 1 составляет 100 МРП. Все три привлечённые компании относятся к крупному предпринимательству, следует из государственного реестра бизнеса.

В 2026 году один МРП для штрафных санкций равен 4 325 ₸ — этот размер установлен государством. Таким образом, по расчётам KZ24.NEWS, 100 МРП составляют 432 500 ₸, а для трёх компаний предусмотренные статьёй штрафы в базовом размере суммарно дают 1 297 500 ₸. При этом сама прокуратура конкретные суммы постановлений не раскрыла, поэтому эту цифру нельзя считать подтверждённой суммой фактически уплаченных штрафов.

Жёсткие требования к сигналу объясняются не только режимом учреждения. Прокуратура рассказала как минимум об одном случае, когда осуждённый использовал мобильный телефон для мошенничества на сумму более 4 млн ₸. Телефоны у него изъяли, а самого заключённого привлекли к уголовной ответственности.

У учреждения №38 жители жаловались на обратную проблему

У этой истории есть примечательный местный контекст. 6 сентября KZ24.NEWS писал KZ24.NEWS о жалобах жителей массива Киевский в Костанае на противоположную проблему — связь рядом с учреждением УИС №38 была настолько нестабильной, что некоторым людям приходилось выходить из дома, чтобы получить SMS-код.

Во время той проверки подавители мобильного сигнала учреждения №38 отключили, поскольку специалисты хотели измерить именно качество сетей операторов. Нарушения тогда обнаружили у Kcell и Beeline, а влияние работающих тюремных блокираторов на связь за пределами учреждения осталось отдельным спорным вопросом.

Нынешнее сообщение прокуратуры не называет три учреждения, где обнаружили слишком сильный сигнал. Поэтому утверждать, что учреждение №38 входит в новый список, оснований пока нет. Но две истории хорошо показывают техническую проблему: внутри режимного объекта мобильный сигнал операторов требуется ограничивать, при этом оборудование для его подавления не должно оставлять без нормальной связи жителей за пределами установленной зоны.