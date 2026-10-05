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Через счёт студента в Семее прошли 16 млн ₸ от 25 жертв интернет-мошенников

Опубликовано:
суд

Более 16 млн ₸ от 25 потерпевших по делам об интернет-мошенничестве поступили на банковский счёт одного студента в Семее. Деньги затем дробили, переводили на другие счета и обналичивали. В рамках расследования АФМ установило и допросило шестерых студентов местного университета.

Схему выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай. По данным следствия, группа лиц занималась поиском дропперов и использовала их банковские счета для переводов и обналичивания денег. Об этом сообщило АФМ.

Ведомство подчёркивает, что банковские карты студентов использовались для приёма средств. После поступления деньги разбивали на части и отправляли дальше, что позволяло скрывать их происхождение и затруднять отслеживание финансовых потоков.

При этом процессуальный статус самих студентов в сообщении не раскрывается. АФМ говорит, что шесть человек «установлены и допрошены», но не называет их подозреваемыми и не сообщает, знали ли они происхождение проходивших через счета средств. Расследование продолжается.

25 потерпевших оказались связаны одним банковским счётом

Самая показательная цифра расследования касается одного из шести студентов: на его счёт поступило свыше 16 млн ₸ от 25 граждан. Следствие установило, что отправители признаны потерпевшими по уголовным делам об интернет-мошенничестве.

АФМ заявило, что география потерпевших охватывает 11 регионов страны. Однако в самом перечне ведомство называет область Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую области, а также Алматы и Шымкент. То есть в опубликованном списке фактически указаны 10 областей и два города республиканского значения — 12 территорий. Причину этого расхождения АФМ не пояснило.

За передачу банковского счёта уже предусмотрена уголовная ответственность

С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК о дропперстве. Она охватывает незаконную передачу или получение доступа к банковскому счёту и платёжным инструментам, а также проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц. В зависимости от обстоятельств наказание может доходить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщало МВД.

KZ24.NEWS писал ранее, что по этой статье уже привлекали студентов, передававших свои банковские счета третьим лицам за вознаграждение.

Однако применять эту квалификацию именно к шести студентам из Семея пока преждевременно: в свежем сообщении АФМ статья уголовного дела и процессуальный статус допрошенных не указаны. Другие сведения ведомство не раскрывает со ссылкой на статью 201 УПК.

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область Абай Семей

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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