Китайская Snow Valley, которая весной договорилась о крупном проекте по переработке картофеля в Павлодарской области, получила отдельную корпоративную структуру в Казахстане. Компания SnowValley Food Kazakhstan Group Holdings Ltd. зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана» 30 сентября, а номинальная стоимость выпущенных акций составляет $18 млн.

Это подтверждает реестр МФЦА. Новая компания имеет БИН 260940902602 и статус Active. Её единственным указанным акционером является китайская Xuechuan Liupanshan Food (Ningxia) Co., Ltd. — предприятие, входящее в структуру Snow Valley.

В реестре указаны 18 тыс. обыкновенных акций стоимостью $1000 каждая — в сумме $18 млн. Генеральным директором, директором и уполномоченным подписантом SnowValley Food Kazakhstan указан Nan Wang.

Виды деятельности прямо связаны с переработкой картофеля

Новая структура зарегистрирована не только как холдинговая компания. Среди её видов деятельности указаны управление холдингами и материнскими компаниями, а также переработка и консервирование картофеля. Это делает регистрацию более предметным шагом по сравнению с апрельским меморандумом, однако сама по себе она ещё не означает начала строительства завода.

В апреле акимат Павлодарской области сообщил о меморандуме со Snow Valley Agricultural Group Co. Ltd. Стороны заявили о проекте комплекса глубокой переработки картофеля мощностью от 100 тыс. до 200 тыс. тонн в год. Общий объём инвестиций тогда оценили в $100–200 млн.

В проект должны войти производство картофеля фри и продукции из севооборотных культур, центр селекции и исследований в картофелеводстве и семеноводстве, а также складская, логистическая и сбытовая инфраструктура.

Регистрация компании ещё не означает, что стройка началась

Важное различие: на данный момент подтверждены регистрация казахстанской компании и прежние инвестиционные намерения Snow Valley. В доступных официальных материалах, проверенных KZ24.NEWS, нет сообщения о начале строительных работ, выдаче разрешения на строительство или вводе предприятия в эксплуатацию.

Поэтому говорить, что китайский инвестор уже строит завод за $200 млн, преждевременно. Появление SnowValley Food Kazakhstan Group Holdings Ltd. показывает, что после меморандума инвестор создал юридическую структуру в Казахстане, связанную непосредственно с картофельным бизнесом.

Саму Snow Valley акимат Павлодарской области характеризовал как крупный китайский агропромышленный холдинг полного цикла. По данным властей региона, группа перерабатывает более 800 тыс. тонн сырья в год, располагает хранилищами общей ёмкостью около 700 тыс. тонн, а её продукция поставляется более чем в 40 стран.