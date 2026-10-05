Доставка грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту сейчас занимает 13–17 суток, тогда как в свежем обзоре правительства исходной точкой названы 38 суток. Следующая цель Казахстана и партнёров по коридору — добиться стабильных 10–12 суток на пути из Китая до портов Грузии и Турции.

Ещё сильнее изменилось оформление документов. Модуль Tez Customs позволяет проводить безбумажное оформление таможенного транзита за 30 минут вместо восьми часов, сообщило правительство.

Если сравнивать именно приведённые 5 октября показатели, время доставки сократилось на 21–25 суток, или примерно на 55–66%, по расчётам KZ24.NEWS. А восьмичасовое оформление транзита после автоматизации занимает в 16 раз меньше времени.

Что именно теперь делают за 30 минут

Речь идёт не о полном прохождении любого груза через всю границу за полчаса. Tez Customs автоматизирует оформление таможенного транзита: подготовку предварительной информации, регистрацию и выпуск транзитных деклараций.

Министерство транспорта ранее объясняло, что система работает без бумажных документов, а грузоотправители через Digital Trade Corridor могут отслеживать местоположение груза, таможенный статус и транспортные документы.

Сама Digital Trade Corridor объединяет информационные системы участников Среднего коридора. В нынешнем обзоре правительства говорится об интеграции железнодорожных систем Казахстана, Азербайджана и Грузии по принципу «единого окна».

С цифрой 38 суток есть важная оговорка

Показатель «38 → 13–17 суток» действительно содержится в опубликованном правительством обзоре. Однако государственные органы раньше использовали другие исходные значения.

Например, в марте 2026 года Министерство транспорта указывало, что сроки сократились с 28–32 до 13–17 дней. В других официальных материалах также встречались иные базы сравнения. Поэтому корректнее считать 13–17 суток актуальным заявленным сроком доставки по ТМТМ, а 38 суток — базой сравнения именно в новом обзоре правительства.

При этом направление улучшения подтверждается не только этой цифрой. За семь лет объём перевозок по ТМТМ вырос с 0,8 млн до 4,5 млн тонн в год. В 2025 году по маршруту перевезли около 77 тыс. ДФЭ контейнеров, а к 2029 году власти хотят увеличить показатель до 300 тыс.

Казахстан расширяет узкие места маршрута

Средний коридор связывает Китай с Казахстаном, далее проходит через Каспий, Азербайджан и Грузию с выходом на Турцию и европейские рынки. Поэтому скорость зависит не только от казахстанской таможни, но и от железных дорог, портов, морской перевозки и процедур в нескольких странах.

Одним из ключевых узлов маршрута остаётся Каспий. В сентябре KZ24.NEWS писал, что Казахстан рассчитывает увеличить совокупную мощность морских портов с 21,8 млн до 30 млн тонн в год. Модернизируются Актау и Курык, расширяется терминальная инфраструктура и флот.

Таким образом, показатель 10–12 суток пока остаётся целью, а не гарантированным сроком каждой перевозки. Правительство рассчитывает сделать его стабильным для маршрута из Китая до портов Грузии и Турции.