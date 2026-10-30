Через электронные терминалы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames провели операции более чем на 188 млрд теңге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, платежи представляли как законную букмекерскую и другую хозяйственную деятельность, а к подключению платёжной инфраструктуры были причастны представители банковского сектора.

Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц, которые, по версии следствия, обеспечивали работу казино и их зеркальных сайтов — копий площадок. О передаче уголовного дела в суд агентство сообщило 29 октября.

Платежи проводили под видом другой деятельности

По данным АФМ, для приёма денег игроков использовали платёжные организации, банковский эквайринг, платёжные и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Эквайринг позволяет принимать безналичные платежи через банк.

Как утверждает агентство, представители банковского сектора подключали платёжную инфраструктуру, заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам MCC-коды, которые обозначают вид деятельности продавца при карточной операции.

По версии следствия, фактическое назначение платежей скрывали, проводя их под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности. Объём операций через электронные терминалы превысил 188 млрд теңге.

Деньги переводили в криптовалюту

Для предполагаемой легализации доходов, по данным АФМ, использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступило 10 млрд теңге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых.

Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT — токенов, стоимость которых привязана к доллару США.

С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и деньги на банковских счетах. АФМ оценило криптоактивы и средства на счетах в 1,4 млрд теңге.

Ранее KZ24.NEWS писал о другом деле в Шымкенте: оборот двух онлайн-казино там составил 3,1 млрд теңге, а для приёма денег и выплаты выигрышей использовали счета 14 дропперов.