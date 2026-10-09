Двух организаторов нелегальных онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom в Шымкенте приговорили к четырём годам лишения свободы каждого. За время работы площадок их совокупный оборот достиг 3,1 млрд ₸, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Приговор пока не вступил в законную силу.

Схема была построена без обычной платёжной инфраструктуры легального бизнеса. Потенциальных клиентов находили через WhatsApp: им рассылали предложения сыграть на деньги. После ответа пользователю создавали аккаунт, выдавали логин и пароль, а для пополнения баланса передавали банковские реквизиты. Для приёма денег игроков и выплаты выигрышей организаторы использовали счета, оформленные на 14 дропперов— людей, чьи банковские реквизиты задействуются для проведения чужих финансовых операций.

Через эту инфраструктуру Bingo-37 и Lotoboom провели в общей сложности 3,1 млрд ₸. Если условно разделить весь оборот на 14 дроп-счетов, получится более 221 млн ₸ на один счёт. Это только расчёт для понимания масштаба: АФМ не раскрывает, как именно распределялись операции между отдельными счетами.

На доходы купили четыре автомобиля и землю

Часть денег организаторы, по данным следствия, вложили в имущество. АФМ установило активы стоимостью более 200 млн ₸. В их числе четыре автомобиля — BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, — а также два земельных участка. Суд постановил конфисковать это имущество в доход государства.

Таким образом, стоимость выявленных и конфискованных активов соответствует как минимум 6,5% от общего оборота онлайн-казино. При этом сравнивать эти показатели напрямую нужно осторожно: 3,1 млрд ₸ — оборот площадок, а не установленный размер прибыли организаторов.

Дропперы становятся частью инфраструктуры онлайн-казино

Дело в Шымкенте — не единственное расследование 2026 года, где нелегальные азартные площадки использовали чужие банковские счета. Ранее в Карагандинской области расследовалась схема обслуживания интернет-казино Vavada: через 23 дроп-счёта прошло более 415 млн ₸. В Алматы АФМ выявило платёжную инфраструктуру трёх интернет-казино с 16 дропперами и оборотом более 110 млн ₸. Ещё одно расследование касалось Nomad Poker, где поступления игроков превысили 7,5 млрд ₸.

Это показывает изменение самой модели нелегального игорного бизнеса: организаторам необязательно содержать физический игровой зал — привлечение клиентов, приём ставок и движение денег могут полностью происходить через мессенджеры, онлайн-платформы и банковские счета третьих лиц.

АФМ напоминает, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана запрещена. Ведомство также предупреждает об ответственности за содействие незаконному игорному бизнесу.