В субботу, 31 октября, на самой западной точке материковой Африки, в столице государства Сенегал — городе Дакаре, состоится открытие IV летних юношеских Олимпийских игр, первых масштабных международных олимпийских соревнований в истории африканского континента.

От Игр в Африке зависит репутация МОК

Однако, как и большинство крупных спортивных событий последних лет, Олимпийские игры в Дакаре сопровождают скандалы, инфраструктурные сложности и острые общественно-политические дискуссии. Но для Международного олимпийского комитета проведение Игр в Африке — это важный репутационный шаг. После скандалов, связанных с обвинением МОК в излишней коммерциализации Олимпийских игр, подозрениями в коррупции и политизированной избирательности в допуске спортсменов из разных стран, Олимпийский комитет теперь стремится показать, что его политика выходит за рамки интересов экономически развитых государств и становится по-настоящему инклюзивной. Особый вес событию придаёт фигура главы комитета:

Кирсти Ковентри — первая представительница Африки на посту президента МОК, и для неё успех этих Игр имеет личное значение.

Вынужденное сокращение программы

Но над IV летними юношескими Олимпийскими играми тучи начали сгущаться ещё весной этого года, когда национальные федерации ряда стран приняли решения об отказе от участия. В частности, от поездки отказались американские гимнасты и пловцы — причиной стали опасения по поводу безопасности нахождения в стране, а также американцев не устроил уровень подготовленности спортивных объектов. И это не единичный случай. В итоге, чтобы уложиться в бюджет, организаторы пошли на сокращение программы: количество видов спорта уменьшили с 32 до 25, а число дисциплин — с 241 до 151 по сравнению с III летними юношескими Олимпийскими играми в Буэнос-Айресе 2018 года.

Сенегал против Олимпиады!

Внутри Сенегала проведение Игр тоже вызвало волну критики, поскольку на проведение двухнедельного спортивного шоу из бюджета страны было выделено более 90 млрд франков КФА, плюс получен кредит на сумму свыше 39 млрд от Французского агентства развития. И всё это на фоне высокого уровня бедности и безработицы, когда треть населения страны не имеет электричества, а в сельских школах нет даже парт.

К этому добавились и этические вопросы: в марте 2026 года в стране ужесточили уголовное наказание за однополые отношения и ввели ответственность за поддержку ЛГБТ-организаций. Правозащитники сочли такие изменения несовместимыми с принципами Олимпийской хартии.

Против рекомендаций и политики МОК

Отдельные сложности возникли и с допуском спортсменов: несмотря на общие рекомендации Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Играх, некоторые федерации ввели собственные ограничения. Например, World Athletics не выделила квоты российским легкоатлетам, и они не будут выступать в Дакаре.

Политизация затронула и медиапространство: так, эстонская телерадиокомпания ERR отказалась от прямых трансляций церемоний открытия и закрытия, мотивируя это несогласием с политикой МОК, разрешившей России на этих Играх использовать флаг и гимн своей страны.

Мнение эксперта

Своим мнением по поводу предстоящих IV летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре и возникающих на этом фоне различных проблем и скандальных ситуаций с нами поделился известный кыргызский медиаэксперт Таалайбек Ороскулов:

«Последние 10–15 лет Олимпийское движение и сам Олимпийский комитет заметно теряют доверие из-за собственных решений. Политизация спорта, введение санкций против спортсменов, ограничения на использование национальных флагов — всё это не отдельные эпизоды, а отражение более масштабных процессов, которые сегодня затрагивают и спорт в том числе. Мы живём в эпоху геополитической турбулентности и трансформации финансовой и экономической модели, заложенной ещё в Бреттон-Вудсе. Разрушение привычного миропорядка неизбежно отражается и на международных спортивных институтах. Именно поэтому сейчас многие страны, включая Россию, ищут альтернативные форматы объединения спортсменов. Например, Игры будущего или Всемирные игры дружбы объединили очень много стран Глобального Юга, особое внимание получили и Всемирные игры кочевников. Ряд экспертов видит в этих форматах потенциал для создания новой международной спортивной платформы. Мир действительно находится в поиске новых способов взаимодействия в спортивной сфере. И если Олимпийское движение продолжит использоваться как инструмент политического давления, велик риск, что и этот формат утратит своё значение. При этом важно помнить: спорт по своей природе — объединяющая сила. Он снижает градус напряжённости и даёт обществу множество позитивных эффектов. В ближайшие 20–30 лет мы станем свидетелями формирования нового миропорядка — и, скорее всего, увидим рождение новых спортивных форматов, которые будут отвечать изменившимся реалиям».