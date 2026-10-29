Зелёный энергетический коридор Каспий — Чёрное море — Европа может стать источником экспортных доходов, однако его экономическая эффективность будет зависеть не только от строительства инфраструктуры. Странам предстоит обеспечить достаточную пропускную способность внутренних сетей, привлечь инвестиции и согласовать правила торговли электроэнергией. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР), Координационно-диспетчерского центра «ЭНЕРГИЯ» и ЭСКАТО ООН, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Trend.

Инвестиции в €22 млрд

Проект предполагает передачу электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Чёрное море в Румынию и Венгрию. Его общая пропускная способность должна составить 3,9 ГВт.

Инвестиции оцениваются примерно в €22 млрд, из которых €14,3 млрд планируется направить на инфраструктуру передачи электроэнергии, а €7,8 млрд — на создание мощностей возобновляемой энергетики.

Почему кабеля недостаточно

Сам по себе выход на европейский рынок ещё не гарантирует стабильных доходов. Как отмечают авторы доклада, если внутренние электросети будут развиваться медленнее, чем производство возобновляемой энергии, возникнет конкуренция за пропускную способность, гибкость энергосистем и инвестиции.

Странам необходимо не только построить экспортный маршрут, но и подготовить собственную энергетику к росту поставок.

Европейскому рынку нужны гарантии

Другим условием станет подтверждение происхождения электроэнергии. Для торговли на европейском рынке потребуются единые правила сертификации, реестр отслеживания поставок и независимый аудит.

Без этих механизмов покупателям и регулирующим органам будет сложнее подтвердить, что поставляемая электроэнергия действительно соответствует требованиям к «зелёной» энергии.

Доходы зависят от спроса и финансирования

Проект остаётся долгосрочной инвестицией. Его участники рассчитывают поэтапно наращивать пропускную способность, а выход на полную мощность ожидается к 2040 году.

Будущая прибыль будет зависеть от того, насколько успешно страны смогут привлечь финансирование, согласовать коммерческие условия и обеспечить спрос на электроэнергию.

Для Азербайджана и Грузии коридор открывает перспективы расширения энергетического экспорта, а для Румынии и Венгрии — дополнительные возможности получения электроэнергии из возобновляемых источников. При этом проект может укрепить энергетические связи между Каспийским регионом и Европой.

Таким образом, главный вопрос заключается не только в том, удастся ли построить энергетический мост, но и в том, сможет ли он работать как устойчивый коммерческий механизм. Именно готовность сетей, правила торговли и доступ к финансированию определят, превратится ли масштабный инфраструктурный проект в стабильный источник экспортных доходов.