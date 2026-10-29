Казахстанцам для туристической поездки нужна виза в Японию: документы подают в посольство в Астане, а само оформление для граждан Казахстана бесплатно. Air Astana планирует открыть прямой рейс из Алматы в токийский аэропорт Нарита 30 ноября 2026 года. Весной в Токио едут на цветение сакуры, осенью — за красными листьями, а зимой можно совместить городскую поездку с отдыхом на снегу в других регионах Японии.
- Какая виза нужна для поездки в Японию
- Какие документы нужны туристу
- Как подать заявление и сколько ждать
- Прямой рейс Алматы — Токио: когда и куда он летит
- Как доехать из Нариты в Токио
- Сколько денег заложить на поездку
- Когда ехать и где остановиться
- Что посмотреть в Токио после прилёта
- Связь, лекарства и правила ввоза
Какая виза нужна для поездки в Японию
Для отдыха и осмотра достопримечательностей гражданину Казахстана с обычным паспортом нужна краткосрочная туристическая виза. Подать документы следует до поездки: визу не оформляют по прибытии в японский аэропорт.
Краткосрочное пребывание рассчитано на поездки до 90 дней. Это верхняя граница категории: разрешённый срок пребывания конкретного путешественника указывается при оформлении въезда. Однократная виза действует 3 месяца со дня выдачи — за это время по ней нужно въехать в Японию. Срок действия визы и разрешённое время пребывания в стране — разные условия.
Для граждан Казахстана многократные визы по категориям туризма и посещения родственников или знакомых посольство не выдаёт. Если маршрут предусматривает выезд из Японии и возвращение, этот вопрос нужно решить до подачи документов.
Посольство Японии предупреждает: по туристической визе работать в Японии запрещено. Для поездки с целью трудоустройства предусмотрен другой порядок оформления.
Какие документы нужны туристу
Посольство просит собрать отдельный комплект на каждого заявителя. Общую программу пребывания для совместной поездки допускается подать в одном экземпляре. Документы обычно представляют в оригинале, кроме тех, для которых указана копия.
В списке посольства для туристической поездки указаны следующие документы:
- Визовые анкеты: 2 экземпляра на английском или японском языке. На каждую анкету наклеивают фотографию размером 4,5 × 3,5 см. Анкету можно заполнить от руки или на компьютере, затем поставить дату и собственноручную подпись, как в паспорте.
- Загранпаспорт и бумажная копия страницы с фотографией и личными данными. В паспорте должно оставаться не менее 1,5 чистого листа с надписью «Визы».
- Подтверждение средств: например, справка о состоянии банковского счёта вместе с выпиской о движении денег по тому же счёту и/или справка с работы с указанием зарплаты. Посольство рассматривает заявления индивидуально и не называет обязательный остаток на счёте.
- Программа пребывания на английском или японском языке: даты въезда и выезда, номер рейса, названия, адреса и телефоны гостиниц и план на каждый день.
- Подтверждение маршрута въезда и выезда, например бронь авиабилетов. Выкупать билеты для подачи заявления посольство не требует.
- Доверенность, если документы подаёт представитель. Для совершеннолетнего заявителя, который не присутствует при подаче, обычно нужна нотариальная доверенность. Для перечисленных посольством близких родственников допускается написанная от руки доверенность с подтверждением родства.
Если поездку оплачивает родитель или супруг, к подтверждению его платёжеспособности добавляют копию документа о родстве или браке. Если расходы берёт на себя другой родственник или друг, посольство просит спонсорское письмо в свободной форме и подтверждение его средств. Собственнику или учредителю компании также нужен документ, подтверждающий этот статус.
Анкеты нужно заполнить полностью. Посольство отдельно указывает, в каких графах туристу следует поставить прочерки, а также просит подавать листы формата А4 без скрепок и степлера. Неполный комплект не примут к рассмотрению, а после подачи могут запросить дополнительные документы.
Для туристической визы посольству нужно подтверждение въезда в Японию и выезда из неё. Выкупать авиабилет до подачи заявления не требуется.
Как подать заявление и сколько ждать
Посольство Японии находится в Астане, в микрорайоне Чубары, на улице Космонавтов, 62, на 5-м этаже. Приём заявлений ведётся в рабочие дни с 09:30 до 12:00, выдача документов — с 14:30 до 17:00. В выходные и праздничные дни посольство закрыто.
Сначала сверьте комплект с перечнем для своей цели поездки, затем подайте его лично или через представителя. Отправленные непосредственно в посольство электронные документы и отправления курьером не принимаются.
- Составьте маршрут. Определите даты въезда и выезда, места проживания и занятия на каждый день. Эти сведения понадобятся для программы пребывания.
- Подготовьте документы. Заполните анкеты, приложите фотографии, паспорт, копию страницы с данными, подтверждение средств и бронь маршрута.
- Получите талон и подайте заявление. В посольстве номерные талоны выдают в день приёма с 09:30. С талоном можно вернуться к окну до 12:00; он действует только в день выдачи.
- Дождитесь решения. При отсутствии замечаний к заявлению посольство указывает срок выдачи на 5-й рабочий день после предоставления необходимых документов. Дополнительная проверка, документы или собеседование могут увеличить срок.
- Проверьте визу после получения. Сверьте личные данные и условия поездки с визой и планом маршрута.
Предварительная запись на обычную подачу, согласно странице посольства, не нужна. При этом действует система талонов: порядок приёма перед визитом стоит проверить на сайте посольства, особенно если поездка в Астану планируется из другого города.
Виза для граждан Казахстана оформляется бесплатно. Расходы могут возникнуть на фотографии, дорогу в Астану, доверенность и услуги посредника, если путешественник решит ими воспользоваться. Подача полного комплекта не гарантирует положительного решения.
Прямой рейс Алматы — Токио: когда и куда он летит
Первый прямой рейс Air Astana из Алматы в Токио запланирован на 30 ноября 2026 года. Пункт прибытия — международный аэропорт Нарита. По опубликованному расписанию рейсы из Алматы намечены по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам.
Рейс KC171 должен вылетать в 21:55 и прибывать в 09:25 следующего дня. Время в расписании местное, а полёт из Алматы рассчитан на 7 часов 30 минут. Обратный KC172 запланирован с вылетом в 10:55 и прилётом в 16:20; продолжительность полёта — 9 часов 25 минут.
Авиакомпания объявила расписание при условии одобрения правительства. Перед оплатой проверьте даты, время, аэропорт и условия обмена у перевозчика. При планировании первой поездки учитывайте ночной перелёт и прибытие на следующий день: дата в программе пребывания должна соответствовать дате фактического въезда.
При объявлении маршрута Air Astana назвала минимальную цену билета экономкласса туда и обратно — от 350 552 теңге со сборами. Цена на выбранные даты может отличаться; условия тарифа и багаж проверяют при бронировании.
Как доехать из Нариты в Токио
Из аэропорта можно уехать поездом или автобусом. Выбор зависит от адреса гостиницы: поезд до нужного района с пересадкой может оказаться удобнее автобуса, а при большом багаже имеет смысл сравнить количество переходов на станциях.
Один из вариантов — экспресс Keisei Skyliner до Ниппори или Кэйсэй-Уэно. По данным перевозчика, поездка до центра занимает около 41 минуты. Обычный билет в одну сторону до Ниппори или Кэйсэй-Уэно стоит 2 580 иен: в сумму входят проезд и билет на экспресс с зарезервированным местом. При оплате транспортной картой тариф может отличаться.
В аэропорту следуйте указателям к железнодорожной станции своего терминала. При покупке билета проверьте направление, станцию назначения и время отправления. До гостиницы в другом районе Токио после Ниппори или Уэно может понадобиться пересадка; её стоимость не входит в приведённую цену экспресса.
На обратную дорогу оставьте время не только на поезд, но и на поиск нужного терминала, регистрацию и досмотр. Терминал вылета указан в бронировании; его стоит перепроверить перед поездкой в аэропорт.
Сколько денег заложить на поездку
Расходы зависят от дат, района проживания и маршрута. Ниже — отдельные ориентиры Национальной туристической организации Японии и перевозчика, а не готовая стоимость всей поездки. Цены гостиниц и еды могут меняться.
|Расход
|Ориентир
|Что включено
|Туристическая виза для граждан Казахстана
|Бесплатно
|Оформление в посольстве
|Skyliner из Нариты до Ниппори или Кэйсэй-Уэно
|2 580 иен
|Билет в одну сторону с местом
|Недорогой отель
|От примерно 6 000 иен
|Одноместный номер за ночь
|Еда в магазине или недорогом заведении
|Примерно 500–1 000 иен
|Один приём пищи
|Авиабилет Алматы — Токио — Алматы
|От 350 552 теңге
|Объявленная стартовая цена экономкласса со сборами
Таблица составлена по данным посольства Японии, Keisei Electric Railway, Национальной туристической организации Японии и объявлению Air Astana; сведения проверены в 2026 году.
Например, для предварительного расчёта можно сложить стоимость выбранного отеля за все ночи, питание, поездки по городу и трансфер из аэропорта. Отдельно добавьте авиабилет, страховку, посещение платных мест и покупки. Не стоит переводить общую сумму в теңге по старому курсу: проверьте курс валют к теңге, курс банка и условия оплаты на дату покупки.
Японская валюта — иена. Карты принимают во многих магазинах и ресторанах, но небольшие заведения и гостевые дома могут работать только с наличными. Часть денег удобно иметь в иенах, а у своего банка заранее узнать, будет ли карта работать за границей и какая комиссия предусмотрена за снятие наличных.
Когда ехать и где остановиться
Для прогулок по Токио удобно выбирать весну или осень. Весной цветёт сакура, а осенью меняется цвет листвы. Точные сроки зависят от погоды и места, поэтому поездку ради конкретного цветения лучше планировать с запасом, следя за сезонными прогнозами.
Летом в Японии проходят фестивали и фейерверки, но погода может быть жаркой и влажной. Зимой в Токио обычно меньше снега, чем на Хоккайдо и в районах у Японского моря; за зимними видами спорта можно отправиться в снежные регионы.
В конце декабря и начале января, во время весенней Золотой недели и в период летних отпусков транспорт и гостиницы бывают особенно загружены. На эти даты жильё и междугородние переезды лучше бронировать заранее.
Для первой поездки удобно сравнить гостиницы рядом со станцией, от которой понятен маршрут до интересующих районов и аэропорта. Помимо обычных отелей в Японии есть рёканы — гостиницы в японском стиле — и небольшие гостевые дома. При выборе проверьте время заселения, правила отмены и наличие Wi-Fi: эти условия зависят от конкретного жилья.
Что посмотреть в Токио после прилёта
В Асакусе можно пройти через ворота Каминаримон к храму Сэнсодзи и заглянуть на торговую улицу Накамисэ. Там продают традиционные изделия и местные сладости. От станции Асакуса до храма — около 5 минут пешком.
После храма можно дойти до парка у реки Сумида: оттуда видна башня Tokyo Skytree. Для дня прилёта такой маршрут удобно оставить коротким и проверить время заселения в гостиницу, прежде чем строить планы с багажом.
Если поездка занимает не больше недели, Национальная туристическая организация Японии предлагает выбрать один город базой и совершать выезды из него. Это уменьшает число переездов и смен гостиницы. Более длинный маршрут можно дополнить Киото и Осакой, заранее рассчитав стоимость междугороднего транспорта.
Связь, лекарства и правила ввоза
В Нарите доступен бесплатный Wi-Fi. Для связи вне аэропорта путешественники могут приобрести SIM-карту или eSIM либо арендовать переносной Wi-Fi. Перед покупкой проверьте совместимость телефона и условия тарифа, а для обычной SIM-карты — не заблокирован ли телефон для других операторов.
В Японии используются розетки типа A и напряжение 100 В. Проверьте маркировку зарядного устройства: для вилки может понадобиться переходник, а устройству, не рассчитанному на местное напряжение, — преобразователь.
Если постоянно принимаете лекарства, заранее проверьте правила ввоза именно своего препарата и действующего вещества. Для некоторых лекарств действуют ограничения по составу и количеству, а отдельные вещества запрещены. Рецепт и упаковку с названием препарата стоит сохранить при себе.
Мясо и многие мясные продукты, включая колбасу, подпадают под ветеринарный контроль. Японская таможня указывает, что для ввоза таких продуктов нужен инспекционный сертификат страны вывоза, а на отдельные товары и страны могут действовать запреты. Растения и фрукты также предъявляют на карантинный контроль до таможенного осмотра. Поэтому продукты для дороги лучше подбирать с учётом правил ввоза.
Виза не гарантирует автоматического въезда: окончательное решение принимается при прохождении пограничных процедур. Держите под рукой паспорт, сведения об обратном маршруте и адрес первого места проживания.
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