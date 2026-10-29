Казахстанцам для туристической поездки нужна виза в Японию: документы подают в посольство в Астане, а само оформление для граждан Казахстана бесплатно. Air Astana планирует открыть прямой рейс из Алматы в токийский аэропорт Нарита 30 ноября 2026 года. Весной в Токио едут на цветение сакуры, осенью — за красными листьями, а зимой можно совместить городскую поездку с отдыхом на снегу в других регионах Японии.

Какая виза нужна для поездки в Японию

Для отдыха и осмотра достопримечательностей гражданину Казахстана с обычным паспортом нужна краткосрочная туристическая виза. Подать документы следует до поездки: визу не оформляют по прибытии в японский аэропорт.

Краткосрочное пребывание рассчитано на поездки до 90 дней. Это верхняя граница категории: разрешённый срок пребывания конкретного путешественника указывается при оформлении въезда. Однократная виза действует 3 месяца со дня выдачи — за это время по ней нужно въехать в Японию. Срок действия визы и разрешённое время пребывания в стране — разные условия.

Для граждан Казахстана многократные визы по категориям туризма и посещения родственников или знакомых посольство не выдаёт. Если маршрут предусматривает выезд из Японии и возвращение, этот вопрос нужно решить до подачи документов.

Посольство Японии предупреждает: по туристической визе работать в Японии запрещено. Для поездки с целью трудоустройства предусмотрен другой порядок оформления.

Какие документы нужны туристу

Посольство просит собрать отдельный комплект на каждого заявителя. Общую программу пребывания для совместной поездки допускается подать в одном экземпляре. Документы обычно представляют в оригинале, кроме тех, для которых указана копия.

В списке посольства для туристической поездки указаны следующие документы:

Визовые анкеты: 2 экземпляра на английском или японском языке. На каждую анкету наклеивают фотографию размером 4,5 × 3,5 см. Анкету можно заполнить от руки или на компьютере, затем поставить дату и собственноручную подпись, как в паспорте.

2 экземпляра на английском или японском языке. На каждую анкету наклеивают фотографию размером 4,5 × 3,5 см. Анкету можно заполнить от руки или на компьютере, затем поставить дату и собственноручную подпись, как в паспорте. Загранпаспорт и бумажная копия страницы с фотографией и личными данными. В паспорте должно оставаться не менее 1,5 чистого листа с надписью «Визы».

Подтверждение средств: например, справка о состоянии банковского счёта вместе с выпиской о движении денег по тому же счёту и/или справка с работы с указанием зарплаты. Посольство рассматривает заявления индивидуально и не называет обязательный остаток на счёте.

Программа пребывания на английском или японском языке: даты въезда и выезда, номер рейса, названия, адреса и телефоны гостиниц и план на каждый день.

Подтверждение маршрута въезда и выезда, например бронь авиабилетов. Выкупать билеты для подачи заявления посольство не требует.

Доверенность, если документы подаёт представитель. Для совершеннолетнего заявителя, который не присутствует при подаче, обычно нужна нотариальная доверенность. Для перечисленных посольством близких родственников допускается написанная от руки доверенность с подтверждением родства.

Если поездку оплачивает родитель или супруг, к подтверждению его платёжеспособности добавляют копию документа о родстве или браке. Если расходы берёт на себя другой родственник или друг, посольство просит спонсорское письмо в свободной форме и подтверждение его средств. Собственнику или учредителю компании также нужен документ, подтверждающий этот статус.

Анкеты нужно заполнить полностью. Посольство отдельно указывает, в каких графах туристу следует поставить прочерки, а также просит подавать листы формата А4 без скрепок и степлера. Неполный комплект не примут к рассмотрению, а после подачи могут запросить дополнительные документы.

Для туристической визы посольству нужно подтверждение въезда в Японию и выезда из неё. Выкупать авиабилет до подачи заявления не требуется.

Как подать заявление и сколько ждать

Посольство Японии находится в Астане, в микрорайоне Чубары, на улице Космонавтов, 62, на 5-м этаже. Приём заявлений ведётся в рабочие дни с 09:30 до 12:00, выдача документов — с 14:30 до 17:00. В выходные и праздничные дни посольство закрыто.

Сначала сверьте комплект с перечнем для своей цели поездки, затем подайте его лично или через представителя. Отправленные непосредственно в посольство электронные документы и отправления курьером не принимаются.

Составьте маршрут. Определите даты въезда и выезда, места проживания и занятия на каждый день. Эти сведения понадобятся для программы пребывания. Подготовьте документы. Заполните анкеты, приложите фотографии, паспорт, копию страницы с данными, подтверждение средств и бронь маршрута. Получите талон и подайте заявление. В посольстве номерные талоны выдают в день приёма с 09:30. С талоном можно вернуться к окну до 12:00; он действует только в день выдачи. Дождитесь решения. При отсутствии замечаний к заявлению посольство указывает срок выдачи на 5-й рабочий день после предоставления необходимых документов. Дополнительная проверка, документы или собеседование могут увеличить срок. Проверьте визу после получения. Сверьте личные данные и условия поездки с визой и планом маршрута.

Предварительная запись на обычную подачу, согласно странице посольства, не нужна. При этом действует система талонов: порядок приёма перед визитом стоит проверить на сайте посольства, особенно если поездка в Астану планируется из другого города.

Виза для граждан Казахстана оформляется бесплатно. Расходы могут возникнуть на фотографии, дорогу в Астану, доверенность и услуги посредника, если путешественник решит ими воспользоваться. Подача полного комплекта не гарантирует положительного решения.

Прямой рейс Алматы — Токио: когда и куда он летит

Первый прямой рейс Air Astana из Алматы в Токио запланирован на 30 ноября 2026 года. Пункт прибытия — международный аэропорт Нарита. По опубликованному расписанию рейсы из Алматы намечены по понедельникам и четвергам, обратные — по вторникам и пятницам.

Рейс KC171 должен вылетать в 21:55 и прибывать в 09:25 следующего дня. Время в расписании местное, а полёт из Алматы рассчитан на 7 часов 30 минут. Обратный KC172 запланирован с вылетом в 10:55 и прилётом в 16:20; продолжительность полёта — 9 часов 25 минут.

Авиакомпания объявила расписание при условии одобрения правительства. Перед оплатой проверьте даты, время, аэропорт и условия обмена у перевозчика. При планировании первой поездки учитывайте ночной перелёт и прибытие на следующий день: дата в программе пребывания должна соответствовать дате фактического въезда.

При объявлении маршрута Air Astana назвала минимальную цену билета экономкласса туда и обратно — от 350 552 теңге со сборами. Цена на выбранные даты может отличаться; условия тарифа и багаж проверяют при бронировании.

Как доехать из Нариты в Токио

Из аэропорта можно уехать поездом или автобусом. Выбор зависит от адреса гостиницы: поезд до нужного района с пересадкой может оказаться удобнее автобуса, а при большом багаже имеет смысл сравнить количество переходов на станциях.

Один из вариантов — экспресс Keisei Skyliner до Ниппори или Кэйсэй-Уэно. По данным перевозчика, поездка до центра занимает около 41 минуты. Обычный билет в одну сторону до Ниппори или Кэйсэй-Уэно стоит 2 580 иен: в сумму входят проезд и билет на экспресс с зарезервированным местом. При оплате транспортной картой тариф может отличаться.

В аэропорту следуйте указателям к железнодорожной станции своего терминала. При покупке билета проверьте направление, станцию назначения и время отправления. До гостиницы в другом районе Токио после Ниппори или Уэно может понадобиться пересадка; её стоимость не входит в приведённую цену экспресса.

На обратную дорогу оставьте время не только на поезд, но и на поиск нужного терминала, регистрацию и досмотр. Терминал вылета указан в бронировании; его стоит перепроверить перед поездкой в аэропорт.

Сколько денег заложить на поездку

Расходы зависят от дат, района проживания и маршрута. Ниже — отдельные ориентиры Национальной туристической организации Японии и перевозчика, а не готовая стоимость всей поездки. Цены гостиниц и еды могут меняться.

Расход Ориентир Что включено Туристическая виза для граждан Казахстана Бесплатно Оформление в посольстве Skyliner из Нариты до Ниппори или Кэйсэй-Уэно 2 580 иен Билет в одну сторону с местом Недорогой отель От примерно 6 000 иен Одноместный номер за ночь Еда в магазине или недорогом заведении Примерно 500–1 000 иен Один приём пищи Авиабилет Алматы — Токио — Алматы От 350 552 теңге Объявленная стартовая цена экономкласса со сборами

Таблица составлена по данным посольства Японии, Keisei Electric Railway, Национальной туристической организации Японии и объявлению Air Astana; сведения проверены в 2026 году.

Например, для предварительного расчёта можно сложить стоимость выбранного отеля за все ночи, питание, поездки по городу и трансфер из аэропорта. Отдельно добавьте авиабилет, страховку, посещение платных мест и покупки. Не стоит переводить общую сумму в теңге по старому курсу: проверьте курс валют к теңге, курс банка и условия оплаты на дату покупки.

Японская валюта — иена. Карты принимают во многих магазинах и ресторанах, но небольшие заведения и гостевые дома могут работать только с наличными. Часть денег удобно иметь в иенах, а у своего банка заранее узнать, будет ли карта работать за границей и какая комиссия предусмотрена за снятие наличных.

Когда ехать и где остановиться

Для прогулок по Токио удобно выбирать весну или осень. Весной цветёт сакура, а осенью меняется цвет листвы. Точные сроки зависят от погоды и места, поэтому поездку ради конкретного цветения лучше планировать с запасом, следя за сезонными прогнозами.

Летом в Японии проходят фестивали и фейерверки, но погода может быть жаркой и влажной. Зимой в Токио обычно меньше снега, чем на Хоккайдо и в районах у Японского моря; за зимними видами спорта можно отправиться в снежные регионы.

В конце декабря и начале января, во время весенней Золотой недели и в период летних отпусков транспорт и гостиницы бывают особенно загружены. На эти даты жильё и междугородние переезды лучше бронировать заранее.

Для первой поездки удобно сравнить гостиницы рядом со станцией, от которой понятен маршрут до интересующих районов и аэропорта. Помимо обычных отелей в Японии есть рёканы — гостиницы в японском стиле — и небольшие гостевые дома. При выборе проверьте время заселения, правила отмены и наличие Wi-Fi: эти условия зависят от конкретного жилья.

Что посмотреть в Токио после прилёта

В Асакусе можно пройти через ворота Каминаримон к храму Сэнсодзи и заглянуть на торговую улицу Накамисэ. Там продают традиционные изделия и местные сладости. От станции Асакуса до храма — около 5 минут пешком.

После храма можно дойти до парка у реки Сумида: оттуда видна башня Tokyo Skytree. Для дня прилёта такой маршрут удобно оставить коротким и проверить время заселения в гостиницу, прежде чем строить планы с багажом.

Если поездка занимает не больше недели, Национальная туристическая организация Японии предлагает выбрать один город базой и совершать выезды из него. Это уменьшает число переездов и смен гостиницы. Более длинный маршрут можно дополнить Киото и Осакой, заранее рассчитав стоимость междугороднего транспорта.

Связь, лекарства и правила ввоза

В Нарите доступен бесплатный Wi-Fi. Для связи вне аэропорта путешественники могут приобрести SIM-карту или eSIM либо арендовать переносной Wi-Fi. Перед покупкой проверьте совместимость телефона и условия тарифа, а для обычной SIM-карты — не заблокирован ли телефон для других операторов.

В Японии используются розетки типа A и напряжение 100 В. Проверьте маркировку зарядного устройства: для вилки может понадобиться переходник, а устройству, не рассчитанному на местное напряжение, — преобразователь.

Если постоянно принимаете лекарства, заранее проверьте правила ввоза именно своего препарата и действующего вещества. Для некоторых лекарств действуют ограничения по составу и количеству, а отдельные вещества запрещены. Рецепт и упаковку с названием препарата стоит сохранить при себе.

Мясо и многие мясные продукты, включая колбасу, подпадают под ветеринарный контроль. Японская таможня указывает, что для ввоза таких продуктов нужен инспекционный сертификат страны вывоза, а на отдельные товары и страны могут действовать запреты. Растения и фрукты также предъявляют на карантинный контроль до таможенного осмотра. Поэтому продукты для дороги лучше подбирать с учётом правил ввоза.

Виза не гарантирует автоматического въезда: окончательное решение принимается при прохождении пограничных процедур. Держите под рукой паспорт, сведения об обратном маршруте и адрес первого места проживания.

Часто задаваемые вопросы Нужна ли казахстанцам виза в Японию? Да. Гражданам Казахстана с обычным паспортом нужно получить визу до туристической поездки в Японию. Какие документы нужны для туристической визы? Нужны две анкеты с фотографиями, загранпаспорт и копия страницы с данными, подтверждение средств, программа пребывания и подтверждение маршрута въезда и выезда. При подаче через представителя также нужна доверенность. Сколько времени занимает оформление визы? При отсутствии замечаний посольство указывает выдачу на 5-й рабочий день после предоставления необходимых документов. Если потребуются дополнительные сведения или собеседование, рассмотрение может занять больше времени. Нужно ли выкупать билет до подачи заявления? Нет. Посольство принимает подтверждение маршрута, например бронь авиабилетов, и не требует выкупать билет для подачи на туристическую визу. В какой аэропорт прилетает прямой рейс из Алматы? Запланированный рейс Air Astana должен прибывать в международный аэропорт Нарита. Первый вылет из Алматы намечен на 30 ноября 2026 года. Как добраться из Нариты до Токио? Из аэропорта можно доехать на поезде или автобусе. Экспресс Skyliner следует до Ниппори и Кэйсэй-Уэно; дальнейший путь зависит от адреса гостиницы. Сколько действует туристическая виза? Однократная краткосрочная виза действует 3 месяца со дня выдачи. Разрешённое пребывание в стране определяется отдельно.