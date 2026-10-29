Antares Fund Management получила лицензию МФЦА на управление фондами. Это расширяет возможности группы Amicorp по работе с инвестиционными структурами в Казахстане и за его пределами, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на EINPresswire.

Казахстан укрепляет инфраструктуру для международных инвестиций. Компания Antares Fund Management Ltd., входящая в группу Amicorp, получила лицензию Управления финансовых услуг Астаны (AFSA) на управление схемами коллективного инвестирования. Согласно публичному реестру регулятора, разрешение выдано 18 сентября 2026 года.

Что изменится для инвестиционного рынка

Новая лицензия позволяет Antares Fund Management вести регулируемую деятельность по управлению фондами в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Для Казахстана это ещё один шаг в развитии финансовой инфраструктуры, ориентированной на международный капитал. Местные участники рынка получают дополнительные возможности для работы с управляющими активами, институциональными инвесторами и семейными офисами.

Для Amicorp лицензия расширяет присутствие в регионе. В июле 2024 года другая компания группы — Amicorp Fund Services Limited — также получила разрешение на управление фондами.

При этом выдача лицензии сама по себе не означает притока новых инвестиций. Практический эффект будет зависеть от того, насколько активно компания привлечёт клиентов и какие фонды начнёт обслуживать.

Зачем Казахстану МФЦА

Международный финансовый центр «Астана» создан для привлечения инвестиций и развития финансовых услуг. Он действует на основе специального правового режима, а AFSA лицензирует и контролирует участников регулируемого рынка.

Развитие таких институтов важно для Казахстана, который стремится укрепить связи между Центральной Азией и международными рынками капитала. Наличие лицензированных управляющих компаний расширяет возможности для создания инвестиционных структур, ориентированных на работу в нескольких юрисдикциях.

По словам коммерческого директора Amicorp Kazakhstan и генерального директора Antares Fund Management Жанны Дияровой, Казахстан способен играть более значимую роль в соединении регионального бизнеса с международными рынками капитала.

Что это значит для Центральной Азии

Расширение деятельности Amicorp в Казахстане отражает интерес международных финансовых групп к региональной инфраструктуре управления активами.

Однако ключевой показатель успеха — не количество выданных лицензий, а реальные результаты: запуск фондов, привлечение инвесторов и рост объёма активов под управлением.

Если новая платформа сможет привлечь международных клиентов и обеспечить устойчивую работу фондов, Казахстан получит дополнительные возможности для укрепления своих позиций в региональной финансовой системе.