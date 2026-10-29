Странам Центральной Азии не обязательно сразу строить новые электростанции, чтобы увеличить доступность электроэнергии. Значительный резерв связан с тем, насколько эффективно страны используют существующие сети, согласуют работу энергосистем и обмениваются электричеством. По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), при развитии региональной энергетической интеграции возможности для обмена электроэнергией могут увеличиться на 2,2–3,3 ГВт в сценарии развитой архитектуры, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ЕАБР.

В докладе «Энергия без границ: архитектура энергетической связанности Центральной Азии» банк указывает, что в 2024 году взаимная торговля электроэнергией в Объединённой энергосистеме Центральной Азии составила 12,1 млрд кВт·ч. При этом физическая связанность стран пока не означает полноценного общего рынка: для увеличения обменов необходимы согласованные правила, точные данные о возможностях сетей и координация режимов работы.

Проблема особенно заметна в периоды высокой нагрузки. По данным презентации ЕАБР, в час годового максимума нагрузки 10 декабря 2024 года около 6,6 ГВт установленной мощности были недоступны или ограничены. Этот показатель не означает, что вся указанная мощность была потеряна из-за недостаточной координации: на доступность влияют разные технические и системные факторы.

Обмен электроэнергией может вырасти на 10,5–16 млрд кВт·ч

ЕАБР рассматривает несколько сценариев интеграции. В зависимости от глубины изменений возможности дополнительной торговли электроэнергией могут увеличиться на 3,5–6 млрд кВт·ч в год при частичной интеграции, на 7–11 млрд кВт·ч при углублённой и на 10,5–16 млрд кВт·ч при развитой архитектуре.

В последнем сценарии возможности для обмена электроэнергией могут вырасти на 2,2–3,3 ГВт. Для этого потребуется не только улучшить управление существующими сетями, но и провести приоритетное усиление инфраструктуры. Поэтому речь идёт не о полностью бесплатном приросте мощности, а о сочетании организационных изменений, цифровизации и необходимых сетевых инвестиций.

Экономический результат зависит от выбранного сценария и затрат на его реализацию. В центральном расчётном сценарии ЕАБР валовый эффект развитой архитектуры оценивается в $640 млн в год, а приведённые годовые затраты — в $600 млн. Расчётный чистый эффект составляет $40 млн в год. Для углублённой интеграции центральная оценка чистого эффекта составляет $123 млн, а для частичной — $118 млн в год.

Эти значения являются сценарными оценками банка, а не гарантированными доходами. Они показывают, что более масштабная интеграция сама по себе не обеспечивает максимальную чистую выгоду: многое зависит от стоимости инфраструктуры и способности стран реализовать преимущества общего рынка.

Рост солнечной и ветровой энергетики усилит нагрузку на сети

Ещё одна причина ускорить координацию — развитие возобновляемых источников энергии. По данным ЕАБР, до 2035 года в Центральной Азии планируется ввести более 35 ГВт переменной генерации, прежде всего солнечных и ветровых электростанций. Их выработка зависит от погодных условий, поэтому энергосистеме нужны гибкие мощности, резервы и возможность передавать избыток электричества туда, где есть спрос.

В Узбекистане вынужденные ограничения выработки ВИЭ, согласно оценкам, могут составить 2,1 млрд кВт·ч в 2026 году, 2,9 млрд кВт·ч в 2027-м и 3,5 млрд кВт·ч в 2028-м. Это прогнозируемый объём электроэнергии, который при определённых условиях станции не смогут выдать в сеть. Его не следует трактовать как уже состоявшуюся потерю выработки.

Более тесная координация могла бы помочь странам использовать избыток генерации, согласовывать графики работы электростанций и эффективнее балансировать систему. Однако распределение выгод остаётся отдельным вопросом: положительный результат для региона в целом не гарантирует одинаковой экономической отдачи каждой стране.

ЕАБР предлагает развивать цифровой обмен данными, совершенствовать расчёт пропускной способности сетей, координировать режимы работы энергосистем и формировать более прозрачные правила региональной торговли. Полная версия доклада и презентация доступны на сайте ЕАБР.

Ранее KZ24.NEWS писал о региональном рынке электроэнергии и обсуждении его запуска при участии Казахстана и Всемирного банка.