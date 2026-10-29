Электронное разрешение на въезд в Казахстан QazETA предназначено для иностранцев, которые приезжают без визы и не относятся к освобождённым категориям. Заявку подают через приложение не позднее чем за 72 часа до поездки, оформление бесплатное. С 1 ноября 2026 года начнётся поэтапное внедрение, а обязательным разрешение станет с 1 июля 2027 года.

QazETA — государственная цифровая платформа для иностранцев. Через неё также доступны другие услуги, в том числе оформление электронной визы и получение справки о пересечении границы. ETA — предварительное электронное разрешение для безвизовой поездки; условия получения визы и сроки пребывания определяются отдельно.

Кому понадобится QazETA и кто освобождён

Порядок распространяется на граждан стран Евразийского экономического союза, государств с договорами о безвизовых поездках и других стран, перечисленных в правилах въезда. В их числе граждане России, Беларуси и Узбекистана. Требование касается поездок к родственникам, туристических и деловых поездок при отсутствии оснований для освобождения.

До конца переходного периода оформление рекомендуют. С момента, когда оно станет обязательным, путешественнику нужно будет иметь разрешение, если он подпадает под новый порядок и не относится к исключениям. Это касается и безвизового транзита через территорию Казахстана.

Кому не нужно оформлять ETA

При наличии подтверждающих документов от получения разрешения, в частности, освобождены:

дети младше 16 лет и люди в возрасте 65 лет и старше;

иностранцы с действующей казахстанской визой, разрешением на временное проживание или видом на жительство в Казахстане;

лица, признанные беженцами в Казахстане, и люди, ищущие убежище;

пассажиры, которые остаются в транзитной зоне международного аэропорта и не пересекают государственную границу;

члены официальных государственных и правительственных делегаций и сопровождающие их лица;

отдельные категории сотрудников дипломатических и консульских учреждений, а также члены экипажей судов и поездных бригад при условиях, установленных правилами.

Для некоторых профессий освобождение связано с поездкой по службе и конкретными документами. Например, члену экипажа самолёта нужна запись в генеральной декларации или полётном задании. В правилах есть и другие исключения, в том числе для участников отдельных гуманитарных и спасательных миссий.

Ребёнок младше 16 лет освобождён от получения ETA. Сопровождающему взрослому, на которого распространяется новый порядок и у которого нет собственного основания для освобождения, разрешение понадобится после переходного периода.

Где и когда начнут проверять разрешение

С 1 ноября 2026 года проверка начнётся в международном аэропорту Актау и на четырёх автомобильных пунктах пропуска: «Урлютобе» в Павлодарской области, «Аухатты» в Жамбылской области, «Атамекен» в Туркестанской области и «Нурлы Жол» в области Жетісу.

С 1 января 2027 года к ним добавятся международные аэропорты Астаны и Алматы. С 1 марта 2027 года порядок распространится на остальные пункты пропуска через государственную границу. До 30 июня включительно иностранцам будут разъяснять необходимость оформления; отсутствие ETA в этот период не станет основанием для отказа во въезде.

С 1 июля 2027 года разрешение станет обязательным для тех, кто должен его получать. Его отсутствие будет основанием для отказа во въезде. При этом и во время переходного периода пограничная служба может отказать по другим предусмотренным законом основаниям.

Правила и переходный период разъяснены в сообщении посольства Казахстана.

Как оформить ETA: инструкция

Посольство Казахстана указывает, что приложение QazETA доступно в App Store и Google Play. Официальный сайт платформы — qazeta.kz. Заявление подаёт сам иностранный гражданин; при оформлении потребуется пройти идентификацию или аутентификацию.

Установите приложение и войдите. Зарегистрируйтесь, заполните обязательные поля и подтвердите регистрацию кодом из сообщения. Если учётная запись уже есть, войдите с её помощью. Выберите заявку на ETA. На главном экране откройте «Заявка на ЕТА» либо найдите её в разделе «Цифровые услуги». Прочитайте информацию и условия, затем подтвердите согласие. Снимите документ. Разрешите приложению доступ к камере и поднесите документ к ней. Сверьте распознанные данные с оригиналом и подтвердите их, если они верны. Заполните анкету. Внесите запрашиваемые сведения. Если приложение попросит дополнительные документы, прикрепите их и продолжите оформление. Отправьте заявку и проверьте статус. После отправки откройте раздел «Мои заявки». Сообщение об отправке означает, что заявление передано, поэтому дождитесь решения по нему.

Названия экранов приведены по опубликованному руководству приложения. При обновлении интерфейса они могут измениться: ищите услугу электронного разрешения на въезд, а не оформления визы.

Какие документы подготовить

Для заявки и поездки понадобятся:

Действительный паспорт или иной документ, удостоверяющий личность , который принимается для въезда по применимым к путешественнику правилам. Его данные используют в заявке и тот же документ предъявляют на границе.

, который принимается для въезда по применимым к путешественнику правилам. Его данные используют в заявке и тот же документ предъявляют на границе. Дополнительные документы, если их запросит приложение при заполнении анкеты. Их состав зависит от сведений, запрашиваемых в конкретной заявке.

Документ, подтверждающий основание для освобождения от ETA, если путешественник относится к одной из таких категорий. Например, это может быть действующая казахстанская виза или вид на жительство.

Паспорт оформляется в уполномоченном органе страны гражданства. До подачи заявки проверьте срок его действия и правила въезда для своего гражданства. Если для поездки используется другой документ, удостоверьтесь, что он принимается по соответствующему международному соглашению.

Срок подачи, действия и стоимость

По состоянию на 29 октября 2026 года заявку нужно подать не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда. Правило устанавливает срок предварительной подачи заявки.

Разрешение выдают на 180 календарных дней, оформление бесплатно. Срок действия ETA и разрешённый срок пребывания в стране — разные вещи: сколько человек может находиться в Казахстане, зависит от действующих для него миграционных правил. Например, посольство Казахстана указывает для граждан Беларуси срок временного пребывания до 90 календарных дней в каждом периоде в 180 календарных дней.

Ошибки в заявке и возможный отказ

При фотографировании документа приложение распознаёт данные автоматически. Если имя, дата рождения или другие сведения отображаются неверно, не подтверждайте их до проверки и исправления. На границе понадобится действительный документ, по которому была подана заявка.

Проверьте статус в разделе «Мои заявки» и дождитесь решения по отправленной анкете. Если возникла техническая проблема с платформой, можно написать в службу поддержки на support@qazeta.kz и описать, на каком этапе она появилась.

В выдаче разрешения могут отказать по основаниям, предусмотренным законом о миграции населения. Уведомление об отказе направляют через цифровую платформу. Выданное ETA также могут аннулировать, в частности при административном выдворении, сокращении срока временного пребывания или выдаче разрешения с нарушением установленного порядка.

Даже действующее ETA не гарантирует въезд: окончательную проверку проводят на границе, и предусмотренные законом основания для отказа сохраняются. Получение разрешения также не отменяет правила о документах и допустимом сроке пребывания.

Часто задаваемые вопросы Нужно ли россиянам оформлять QazETA? Да, граждане России входят в круг лиц, на которых распространяется новый порядок для безвизовых поездок, если у них нет основания для освобождения. До 30 июня 2027 года оформление носит рекомендательный характер, а с 1 июля становится обязательным. Нужно ли разрешение гражданам Узбекистана и других стран ЕАЭС? Да, безвизовые путешественники из Узбекистана и стран Евразийского экономического союза подпадают под порядок, если не относятся к освобождённым категориям. Обязательное требование начинает действовать с 1 июля 2027 года. Развернут ли на границе без анкеты до июля 2027 года? Нет, с 1 ноября 2026 года по 30 июня 2027 года включительно отсутствие ETA само по себе не будет основанием для отказа. Другие законные основания отказа во въезде сохраняются. Нужно ли оформлять ETA для пересадки в аэропорту? Пассажир освобождён от ETA, если остаётся в транзитной зоне международного аэропорта и не пересекает государственную границу. При выходе из транзитной зоны условия въезда нужно оценивать по своему гражданству и обстоятельствам поездки. Можно ли находиться в Казахстане все 180 дней действия ETA? Само разрешение не даёт права автоматически находиться в стране все 180 дней. Допустимый срок пребывания определяется отдельно по действующим миграционным правилам. Нужно ли скачивать приложение уже в ноябре? Нет, отсутствие ETA в переходный период само по себе не станет основанием для отказа во въезде. Оформление в этот период рекомендуют, а после его окончания разрешение понадобится тем, на кого распространяется требование.