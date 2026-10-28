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Токаев поручил повысить зарплаты участковых медиков — прибавка до 40%

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Медицинский работник в кабинете первичной помощи
Иллюстративное изображение. Сгенерировано ИИ.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 1 января 2027 года увеличить оплату труда более 77 тысяч специалистов участковых служб первичной медико-санитарной помощи. Размер прибавки должен зависеть от непрерывного трудового стажа и составлять до 40%.

28 октября поручение опубликовала Акорда в официальном Telegram-канале. По оценке президента, его выполнение позволит увеличить доходы этой группы работников.

Повышение адресовано специалистам участковых служб первичного звена — системы, в которую человек обычно обращается за первоначальной медицинской помощью. Она включает приём пациентов, профилактику и наблюдение за здоровьем.

Зарплаты участковых медиков поручено увеличить с учётом именно непрерывного стажа. Шкала прибавок для разной продолжительности работы и база расчёта процентов в опубликованном поручении не приведены.

Одновременно президент обозначил ещё два направления модернизации первичной помощи: расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличить финансирование этой системы. Врачи общей практики принимают пациентов с разными заболеваниями и при необходимости направляют их к профильным специалистам.

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Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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