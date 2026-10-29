Касым-Жомарт Токаев объявил масштабную программу строительства, развития энергетики и транспортных коридоров. Её реализация покажет, сможет ли Казахстан превратить нефтяные доходы в долгосрочный экономический рост, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на The Times Of Central Asia.

Казахстан планирует направить 6,5 трлн теңге (около $14,3 млрд) из Национального фонда на инфраструктурные проекты до конца 2029 года. Одновременно страна намерена добиться устойчивого профицита электроэнергии, расширить транспортные маршруты между Китаем и Европой и создать дополнительные гарантии для иностранных инвесторов.

Эти задачи президент Касым-Жомарт Токаев обозначил в Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года. Правительство должно обеспечить не только строительство новых объектов, но и экономическую отдачу от государственных расходов.

Национальный фонд станет источником инфраструктурных инвестиций

Власти планируют направить средства на дороги, аэропорты, железнодорожные вокзалы, медицинские учреждения и социальную инфраструктуру. На первый этап программы предусмотрено около 1,5 трлн теңге — на проекты, которые будут финансироваться в конце 2026-го и начале 2027 года.

В числе заявленных целей — строительство около 70 медицинских учреждений и примерно 50 объектов образования, спорта и культуры. Программа также предусматривает расширение доступа к газу и чистой питьевой воде.

Токаев предложил объявить 2027 год годом масштабного строительства. При этом государственные вложения должны привлекать частный капитал, а не полностью заменять его.

Главный вопрос — насколько эффективно будут использованы накопленные нефтяные доходы. Национальный фонд создавался в том числе для защиты экономики от колебаний сырьевых рынков и сохранения резервов для будущих поколений. Однако использование его средств на текущие государственные нужды создаёт риск сокращения финансовой подушки безопасности.

Поэтому результат программы будет зависеть не только от количества построенных объектов. Важно, приведут ли они к росту производительности, развитию регионов и появлению новых источников дохода, не связанных с добычей сырья.

Казахстан намерен устранить дефицит электроэнергии

Ещё одна задача — обеспечить экономику достаточным количеством электричества. В 2025 году Казахстан произвёл 123,1 млрд кВт·ч электроэнергии, тогда как потребление составило 124,6 млрд кВт·ч. Недостающие объёмы покрывались за счёт импорта.

Президент поставил цель к 2029 году обеспечить устойчивое превышение производства электроэнергии над внутренним спросом.

Проблема приобретает особое значение на фоне планов по развитию промышленности, цифровой экономики и центров обработки данных. Без надёжного энергоснабжения новые предприятия и технологические проекты могут столкнуться с ограничениями.

Для достижения цели Казахстану предстоит вводить новые генерирующие мощности и модернизировать существующие электростанции. Токаев также обратил внимание на задержки энергетических проектов в Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе, а также на нехватку квалифицированных специалистов.

Власти намерены развивать угольную генерацию наряду с возобновляемыми источниками энергии, включая солнечную энергетику.

Атомные электростанции не решат проблему немедленно

Казахстан также планирует ускорить развитие атомной энергетики. Начало строительства АЭС «Балхаш» рассматривается на 2027 год. Кроме того, президент предложил ускорить подготовку соглашения по второй станции — «Мойынкум».

Генеральным подрядчиком проекта «Балхаш» назначен «Росатом», а второй атомной электростанции — Китайская национальная ядерная корпорация.

Однако первый реактор АЭС «Балхаш» планируется ввести в эксплуатацию не ранее 2034 года. Следовательно, для достижения энергетических целей к 2029 году стране потребуются другие источники генерации.

Отдельная задача — обеспечить будущие станции ядерным топливом. Несмотря на то что Казахстан является крупнейшим мировым производителем природного урана, развитие атомной энергетики потребует технологий, оборудования и подготовки специалистов.

Транспортные коридоры усилят роль Казахстана в Евразии

Развитие логистики — ещё одно направление экономической стратегии. Казахстан стремится увеличить объёмы транзита между Китаем и Европой и укрепить позиции на Транскаспийском международном транспортном маршруте, известном как Средний коридор.

Один из ключевых проектов — железная дорога Бахты — Аягоз протяжённостью 272 км. Её планируют открыть в 2027 году. Новая линия и пограничная инфраструктура должны увеличить пропускную способность железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем примерно с 28 млн до 48 млн тонн в год.

Другой проект — Арал-Каспийское шоссе протяжённостью около 800 км. По оценке президента, дорога позволит сократить сухопутный маршрут между Китаем и Европой примерно на 1 000 км и уменьшить время доставки грузов на три дня. Фактический эффект будет зависеть от выбранных маршрутов и организации перевозок.

Для Казахстана развитие транспортной инфраструктуры — это возможность получать больше доходов от транзита, логистики и обработки грузов. Однако одного увеличения пропускной способности недостаточно: стране необходимо развивать собственные логистические компании и услуги с высокой добавленной стоимостью.

Если эти проекты будут реализованы, Казахстан сможет укрепить роль связующего звена между азиатскими производителями и европейскими рынками. При этом результат будет зависеть от конкурентоспособности маршрутов, тарифов и согласованности работы транспортных систем разных стран.

В Алатау предложат отдельную судебную систему для инвесторов

Для привлечения капитала Казахстан намерен развивать специальные правовые условия в новом городе Алатау, расположенном недалеко от Алматы.

Токаев предложил создать инвестиционный суд по модели английского общего права. Он будет рассматривать коммерческие споры, а отдельный гражданский суд — другие дела, связанные с особым правовым режимом города.

Похожая система уже действует в Международном финансовом центре «Астана». Новый механизм должен повысить предсказуемость разрешения споров для компаний, работающих в Алатау.

Правительству поручено подготовить соответствующие законодательные поправки для рассмотрения до конца января 2027 года.

Президент также указал на недостаточную координацию государственных органов в работе с инвесторами и предложил усилить роль холдинга «Байтерек» в управлении инвестиционными проектами.

Для бизнеса значение будут иметь не только новые суды, но и практическое применение законодательства, защита собственности и последовательность решений государственных органов.

Минимальную зарплату повысят до 110 тыс теңге

Экономические инициативы затрагивают и доходы населения. Токаев поручил повысить минимальную месячную заработную плату с 85 000 до 110 000 теңге с 1 января 2027 года.

По заявлению президента, повышение должно затронуть около 1,8 млн человек, включая более 370 тыс работников бюджетной сферы.

Кроме того, предложено рассмотреть повышение налоговой нагрузки на людей с большими состояниями. Конкретные параметры этой меры пока не определены.

Повышение минимальной зарплаты может поддержать доходы низкооплачиваемых работников. Однако его влияние на уровень жизни будет зависеть от динамики цен, занятости и того, насколько быстро рост зарплат отразится на реальной покупательной способности.

Главный вызов — превратить расходы в устойчивый рост

Послание Токаева объединяет несколько задач: обновление инфраструктуры, устранение дефицита электроэнергии, развитие транзита и привлечение инвестиций. Их общий смысл — создать условия для роста экономики за пределами сырьевого сектора.

Для Казахстана это особенно важно: инфраструктурные проекты требуют крупных вложений, но сами по себе не гарантируют диверсификацию. Если новые дороги не увеличат деловую активность, энергетические объекты будут вводиться с опозданием, а инвесторы продолжат сталкиваться с административными барьерами, экономический эффект окажется ограниченным.

Дополнительный риск связан с использованием средств Национального фонда. Государству предстоит найти баланс между финансированием развития сегодня и сохранением резервов на будущее.

К 2029 году оценивать программу придётся по конкретным результатам: объёму введённых мощностей, надёжности энергоснабжения, снижению транспортных издержек, притоку частных инвестиций и качеству социальных услуг.

От этого будет зависеть, станет ли масштабное строительство основой долгосрочного экономического роста или останется крупной расходной программой, эффективность которой трудно измерить.