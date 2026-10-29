Скандал на чемпионате мира по гимнастике в Роттердаме вновь ставит вопрос об ответственности международных спортивных организаций за условия, в которых живут и готовятся к соревнованиям спортсмены, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на instagram.

Ночь, которую тренер запомнит надолго

18 октября российский тренер по спортивной гимнастике Иван Гапоненко сообщил, что обнаружил постельных клопов в гостиничном номере, где его разместили во время чемпионата мира в Роттердаме.

По словам тренера, сначала он принял укусы за комариные, однако утром обнаружил насекомых на кровати. После жалобы ему предоставили другой номер, а вещи предложили обработать паром и отправить в химчистку.

Гапоненко также утверждал, что сотрудники гостиницы просили его не публиковать произошедшее. При этом, по его словам, никто из руководства отеля лично не принёс извинений.

История вызвала вопросы к организации проживания участников соревнований. Спортсмены и тренеры приезжают на международные турниры ради выступлений, а не для решения бытовых проблем, которые должны предотвращаться ещё до заселения делегаций.

Проблема выходит за пределы одной гостиницы

Ситуации, когда условия проживания спортсменов вызывают претензии, возникают не впервые. Некачественное размещение, проблемы с питанием, транспортом и организацией быта регулярно становятся предметом критики на международных соревнованиях.

Каждый такой эпизод поднимает один и тот же вопрос: насколько тщательно организаторы проверяют инфраструктуру, которую предоставляют участникам?

В случае с Роттердамом важно установить, кто отвечал за выбор гостиницы, проводились ли санитарные проверки и какие меры приняли после жалобы российского тренера. Не менее важно выяснить, сталкивались ли с аналогичными проблемами представители других сборных.

Организация чемпионата мира не ограничивается арендой спортивной арены и проведением соревнований по расписанию. Она включает проживание, питание, транспорт, медицинскую помощь и условия для восстановления. Всё это непосредственно влияет на самочувствие участников и их способность готовиться к стартам.

При чём здесь МОК

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проводит Международная федерация гимнастики (FIG), а не Международный олимпийский комитет (МОК). Поэтому непосредственную ответственность за организацию турнира следует обсуждать прежде всего с федерацией и местным оргкомитетом.

Однако проблема касается и более широких стандартов международного спорта. МОК последовательно подчёркивает значение уважения к спортсменам, их безопасности и благополучия. Эти принципы должны проявляться не только в официальных документах и публичных заявлениях, но и в повседневной организации соревнований.

Когда делегации сталкиваются с неудовлетворительными условиями проживания, возникает закономерный вопрос: насколько эффективны механизмы контроля и кто отвечает за соблюдение заявленных стандартов?

Если ответственность распределена между федерацией, оргкомитетом, гостиницей и подрядчиками, это не должно становиться поводом для взаимного перекладывания вины. Напротив, организаторы обязаны заранее определить требования к размещению, проверить их выполнение и обеспечить понятный механизм рассмотрения жалоб.

Спортсмены не должны расплачиваться за организационные сбои

Профессиональные спортсмены годами готовятся к международным стартам. За каждым выступлением стоят тренировки, медицинское сопровождение, финансовые расходы и работа целой команды специалистов.

При этом участники не всегда могут самостоятельно выбирать гостиницы и контролировать условия проживания: размещение часто организуют принимающая сторона и спортивные федерации.

В результате спортсмен оказывается зависим от решений, на которые практически не влияет. Если предоставленные условия не соответствуют элементарным санитарным требованиям, последствия ложатся прежде всего на него.

Поэтому недостаточно просто переселить человека после жалобы. Необходимы проверка обстоятельств, оценка возможных рисков для остальных участников и публичное объяснение того, какие меры приняты для предотвращения повторения подобных ситуаций.

Олимпийские ценности требуют ответственности

Скандал в Роттердаме — повод говорить не только о конкретной гостинице, но и о качестве организации международных соревнований в целом. Проблемы с размещением спортсменов нельзя рассматривать исключительно как неприятные бытовые эпизоды, если подобные претензии возникают на разных турнирах.

МОК не отвечает за каждый чемпионат мира, проводимый международными федерациями. Но олимпийское движение заинтересовано в том, чтобы уважение к спортсменам было реальным стандартом, а не декларацией.

От FIG и организаторов чемпионата в Роттердаме общественность вправе ожидать разъяснений по поводу выбора гостиницы, проверки санитарных условий и реакции на жалобу Гапоненко.

Международный спорт говорит об уважении, равенстве и достоинстве. Но эти принципы проверяются не только на пьедестале и во время церемоний открытия. Они проверяются в том числе в гостиничном номере, где спортсмен должен иметь возможность спокойно отдохнуть перед соревнованиями.