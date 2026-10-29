Парламентские выборы в Израиле вызвали спор о достоверности голосования и политических договорённостях премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Партия «Ликуд» обвинила арабские политические силы в массовых нарушениях, однако полиция не подтвердила наличие доказательств масштабных фальсификаций, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на i24NEWS.

Арабские партии усилили позиции

По предварительным оценкам, партии «Раам» и «Общий список» могли получить в совокупности до 19 мест в 120-местном Кнессете. Их поддержка может повлиять на формирование нового правительства.

Ранее Верховный суд Израиля отменил решения об отстранении арабских политических сил от выборов, указав на недостаточность представленных доказательств. Теперь заявления «Ликуда» о нарушениях вновь поставили вопрос об участии этих партий в политической жизни страны.

Нетаньяху обвиняют в политическом торге

Другой скандал связан с договорённостью с небольшой религиозной партией «Ахи», которая снялась с выборов. После публикации видеозаписи переговоров оппозиция обвинила Нетаньяху в использовании государственных должностей для достижения предвыборных целей.

«Ликуд» подтвердил договорённость о назначении представителя партии заместителем министра. Однако сама по себе такая сделка ещё не доказывает нарушения закона.

Борьба за большинство

Оба скандала разворачиваются на фоне сложных переговоров о формировании правительства. В ситуации, когда ни один политический блок не получил очевидного большинства, даже небольшие партии могут существенно повлиять на распределение власти.

Главный вопрос — не только в возможных нарушениях, но и в доверии к избирательной системе. Пока обвинения в масштабных фальсификациях не подтверждены, а окончательная оценка политических договорённостей зависит от конкретных обстоятельств и правовых процедур.