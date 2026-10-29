Казахстан за январь–август 2026 года импортировал продовольственных товаров на $5 млрд. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина поставок пришлась на Россию: её доля выросла с 46,3% до 47,7%, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Общий объём импорта страны за восемь месяцев составил $42,57 млрд, поэтому на продовольственные товары пришлось 11,8% всех зарубежных закупок.

В денежном выражении поставки продуктов из России достигли $2,4 млрд — на 9,8% больше, чем годом ранее. На втором месте оказался Китай с $407,6 млн и ростом на 24,2%. Далее следуют Беларусь с $244,6 млн и Узбекистан с $234,2 млн.

Импорт пшеницы вырос втрое

Самое заметное изменение произошло на рынке зерна. За восемь месяцев Казахстан ввёз 1,2 млн тонн пшеницы на $191,3 млн. Годом ранее объём составлял 392,4 тыс. тонн. Почти все поставки пришлись на Россию. В результате импорт зерновых в целом увеличился в 2,5 раза — до $250,8 млн.

При этом импорт картофеля, напротив, сократился примерно втрое: с 201,9 тыс. до 68,8 тыс. тонн.

От российских поставок зависят и другие продукты

По данным EnergyProm, в январе–августе на Россию пришлось 99,6% импорта пшеницы, 99,9% ячменя, 95,7% поставок подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла, а также 79,1% импорта сахара.

В стоимостном выражении крупнейшей категорией среди отдельных продовольственных товаров стали шоколад и продукты с какао. Их импорт достиг $318,3 млн, увеличившись на 16,2% за год. Также Казахстан закупил за рубежом прочих пищевых продуктов на $291,5 млн, хлеба и мучных кондитерских изделий на $251,2 млн, сахара на $235,1 млн.

За десятилетие годовой импорт продовольствия вырос с $3,4 млрд в 2015 году до $7,4 млрд в 2025-м. В 2020 году показатель составлял $4,1 млрд.

В расчётах учитываются товарные группы ТН ВЭД 01–24, включая напитки и табак. Общие показатели внешней торговли за январь–август доступны на сайте БНС.