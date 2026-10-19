Прокуратура области Абай заявила о более чем 100 эпизодах физического и психологического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг в Аягозском районе. После проверки начато уголовное расследование, а лиц, которых ведомство считает причастными, отстранили от работы с детьми.

Проверку прокуратура проводила в учреждениях, оказывающих специальные социальные услуги. В Аягозском центре, как сообщило ведомство, санитары систематически применяли физическое и психологическое насилие, пользуясь беспомощным состоянием воспитанников.

Прокуратура отдельно указала ещё на одну деталь: часть противоправных действий происходила в присутствии других работников учреждения, которые не приняли мер для их пресечения.

Более 100 эпизодов — это не обязательно 100 пострадавших детей

Точное число воспитанников, которых следствие считает пострадавшими, прокуратура пока не назвала. Поэтому формулировка о «более чем 100 фактах» не означает автоматически, что речь идёт более чем о 100 разных детях: на одного ребёнка могло приходиться несколько эпизодов.

Не раскрыт и период, за который, по версии прокуратуры, происходило насилие. В официальном сообщении также нет сведений о результатах медицинских обследований воспитанников, полученных травмах и процессуальном статусе конкретных сотрудников.

Сам Аягозский детский центр официально рассчитан на 105 мест. По данным управления социальной защиты области Абай, учреждение оказывает специальные социальные услуги детям с психоневрологическими патологиями.

Расследование ведут по статье о жестоком обращении с детьми

Досудебное расследование начато по части 3 статьи 140 УК Казахстана — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением и совершённое в отношении двух и более лиц.

Действующая редакция статьи предусматривает до трёх лет ограничения или лишения свободы. Дополнительно суд может запретить занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет. Такая санкция была закреплена в законе, вступившем в силу в 2025 году.

Это пока только стадия досудебного расследования. Прокуратура не сообщала о вступивших в силу приговорах, а виновность конкретных сотрудников может установить только суд.

Причастных отстранили, проверка продолжается

Для защиты воспитанников причастных лиц отстранили от исполнения служебных обязанностей и ограничили их контакты с детьми. Проверки учреждений социальных услуг в области продолжаются.

При этом из официального сообщения пока неясно, проверяет ли следствие действия руководства центра и входили ли представители администрации в число отстранённых. Не опубликованы также сведения о задержаниях или избрании мер пресечения.

Аягозский детский центр уже становился объектом серьёзных проверок. Весной 2020 года в учреждении умерли четверо воспитанников. Тогда прокуратура Восточно-Казахстанской области расследовала дело о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками, о чём сообщал Tengrinews. Нынешнее расследование является отдельным производством и касается новых выявленных прокуратурой обстоятельств.