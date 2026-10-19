АО «Казахтелеком» определено оператором Национальной системы видеомониторинга Казахстана. Однако в распространённой 13 октября публикации Informburo есть важная ошибка в дате: постановление правительства №888 вступает в действие не 19 октября, а 23 октября 2026 года.

Само постановление принято 9 октября. В нём прямо указано, что документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования. Правовая система «Әділет», Kazinform, Zakon.kz и Forbes Kazakhstan указывают датой вступления в силу 23 октября.

Поэтому говорить, что с 19 октября «Казахтелеком» уже юридически стал оператором системы, преждевременно. Корректнее: компания назначена оператором, а соответствующие полномочия по постановлению начинают действовать с 23 октября.

Что будет делать «Казахтелеком»

Закон «О кибербезопасности» возлагает на оператора создание и развитие Национальной системы видеомониторинга, обеспечение её работы и предоставление услуги пользования системой.

В обязанности оператора входит системно-техническое обслуживание программного обеспечения, каналов связи и оборудования, хранение данных, круглосуточная работа дежурной службы и обеспечение бесперебойного функционирования системы.

Это означает, что «Казахтелеком» получает роль инфраструктурного оператора, но не становится единственным органом, который самостоятельно решает, кто и для каких целей может просматривать видеозаписи.

Кто сможет получать доступ к видео

Действующая редакция закона относит к пользователям Национальной системы видеомониторинга специальные государственные органы, правоохранительные органы, Министерство по чрезвычайным ситуациям и местные исполнительные органы.

Сам «Казахтелеком» при этом выступает оператором цифровой инфраструктуры. Использование информации из системы ограничено задачами национальной безопасности и общественного порядка. Закон отдельно запрещает применять полученные сведения для целей, не предусмотренных этими задачами.

Поэтому формулировка о том, что сотрудники «Казахтелекома» получат свободный доступ ко всем камерам страны, из действующих норм не следует.

Какие камеры могут попасть в общую систему

Национальная система видеомониторинга создавалась как единая инфраструктура для подключения различных систем видеонаблюдения. Закон предусматривает подключение камер государственных и местных исполнительных органов, объектов, уязвимых в террористическом отношении, систем общественной и дорожной безопасности, а также камер в общественных местах, местах массового пребывания граждан и на объектах со свободным доступом населения.

При этом назначение оператора не означает, что 23 октября автоматически заработает единая база со всеми камерами Казахстана. Подключение зависит от технических условий, реестра системы и перечней объектов, которые подлежат обязательному подключению.

KZ24.NEWS ранее писал о масштабировании транспортного видеоконтроля и объединении региональных камер в общую инфраструктуру. Назначение «Казахтелекома» оператором теперь закрепляет, кто будет отвечать за техническую сторону такой системы на национальном уровне.

Следующий важный вопрос — не сам факт назначения компании, а темпы подключения действующих городских систем, объём хранимых данных, сроки хранения видеозаписей и механизмы контроля доступа. Постановление №888 эти детали само по себе не раскрывает.