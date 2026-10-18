В городе Сатпаеве произошёл пожар в квартире на первом этаже 5-этажного многоквартирного дома, расположенного на улице Улытауской. На место происшествия оперативно направили подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Из-за угрозы распространения огня и задымления спасатели приступили к разведке здания, тушению пожара и эвакуации жильцов.

Во время спасательной операции сотрудники МЧС вывели из соседних квартир 14 человек, в том числе 8 детей. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось обеспечить безопасность находившихся в здании людей.

Помимо жильцов, помощь потребовалась и домашнему животному. Из горящей квартиры спасатели вынесли кошку, которая надышалась дымом. У животного наблюдались затруднения с дыханием, поэтому сотрудники МЧС незамедлительно оказали ему первую помощь. Для этого использовали дыхательный аппарат, предназначенный для спасательных работ.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В тушении огня, помимо подразделений МЧС, участвовали сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «Серіктес».

Информация о происшествии опубликована со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Данные о причинах возгорания, а также о возможном материальном ущербе в сообщении не приводятся.