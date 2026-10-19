Просьбу о деньгах во время октябрьских событий 2020 года отрицает президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом он заявил в опубликованном 19 октября интервью кыргызстанскому порталу SUPER.KG.

Ответ касался предполагаемого обращения к казахстанскому оппозиционеру Мухтару Аблязову. Жапаров подтвердил, что разговаривал с ним по телефону. При этом президент оспорил и продолжительность беседы, и утверждение о финансовой просьбе, которое ему пересказал журналист.

Что рассказал Жапаров

По словам президента, до октябрьских событий он не был знаком с Аблязовым. Телефон для разговора ему передал Мелис Аспеков, сообщивший, что Аблязов просит соединить их. Жапаров утверждает, что взял трубку без предварительных договорённостей.

Согласно его рассказу, собеседник сначала говорил о смене власти в Кыргызстане, затем речь зашла о Казахстане. Президент заявил, что в ответ отказался вмешиваться в политику соседней страны и рисковать отношениями с ней. Именно эту позицию он выделил, объясняя содержание давнего звонка.

Длительность разговора Жапаров оценил в две минуты. Журналист SUPER.KG дважды возвращался к другой версии: в вопросах он пересказал слова Аблязова о 40 минутах беседы и просьбе дать деньги. Президент назвал утверждение о деньгах ложью и заявил, что в тот период у него не было времени для продолжительного разговора.

Жапаров ответил Аблязову и резкой личной оценкой: «аферист».

Своё участие в интервью президент объяснил желанием изложить гражданам собственную версию разговора, чтобы люди не принимали пересказанные ему утверждения на веру. При этом он заявил, что не намерен реагировать на каждое подобное выступление.

Что происходило в Кыргызстане в октябре 2020 года

Разговор, о котором шла речь в интервью, Жапаров отнёс к периоду смены власти в Кыргызстане. Парламентские выборы состоялись 4 октября 2020 года. Через два дня Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги голосования недействительными.

В обращении, опубликованном правительством 14 ноября 2020 года, Жапаров связывал протесты 5–6 октября с нарушениями на парламентских выборах. По его словам, участники акций требовали повторного голосования и отставки президента. Он также упоминал отставку прежнего правительства и уход Сооронбая Жээнбекова с поста главы государства.

К 14 ноября 2020 года Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана и занимал пост премьер-министра. В этот день он объявил, что складывает президентские полномочия и приостанавливает полномочия главы правительства для участия в президентских выборах.

Об этом этапе своей политической карьеры Жапаров рассказал в обращении о сложении полномочий.

Тогда он сообщил о подаче заявления для участия в выборах главы государства. Голосование было назначено на 10 января 2021 года.

Нынешний ответ касается частного телефонного разговора на фоне тех событий. В интервью Жапаров отрицает денежную просьбу и заявляет, что отказался вмешиваться в политику Казахстана.