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В Казахстане отказались от блокировки аккаунтов продавцов на маркетплейсах

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В Казахстане планируют блокировать аккаунты продавцов на маркетплейсах с 2027 года

В Казахстане решили отказаться от инициативы по блокировке аккаунтов предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах. Соответствующую поправку исключили из проекта изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

Изначально власти планировали ввести новый механизм контроля за онлайн-торговлей с 2027 года. Он предполагал возможность приостанавливать работу аккаунтов продавцов на электронных торговых площадках.

В Министерстве национальной экономики необходимость таких ограничений объясняли результатами анализа рынка электронной коммерции. Согласно оценкам ведомства, объём продаж товаров через маркетплейсы в Казахстане превысил 2 трлн ₸. При этом продукция на сумму более 200 млрд ₸ реализовывалась без документов, подтверждающих её происхождение.

Эти данные стали одним из аргументов в пользу усиления контроля за деятельностью онлайн-продавцов. Предполагалось, что новые правила помогут повысить прозрачность электронной торговли и сократить оборот товаров неизвестного происхождения.

Однако инициатива вызвала необходимость дополнительных консультаций с представителями бизнеса. В обсуждении поправки участвовали Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и другие отраслевые объединения.

По итогам переговоров власти пересмотрели первоначальный подход и решили убрать спорную норму из законопроекта. В Комитете государственных доходов подтвердили, что поправка о приостановлении аккаунтов продавцов больше не входит в проект изменений в Налоговый кодекс.

Таким образом, предусмотренный ранее механизм блокировки аккаунтов с 2027 года не будет введён в рамках рассматриваемого законопроекта. При этом отказ от данной поправки не означает отмену других мер налогового контроля за электронной торговлей.

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Астана

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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