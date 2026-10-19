КНБ сообщил о международной схеме интернет-мошенничества, которую, по данным ведомства, организовали на территории Казахстана 13 граждан Китая. Все они находились в стране с нарушением миграционного законодательства, а 16 октября были выдворены и переданы китайским властям.

Во время проверки у иностранцев обнаружили большое количество компьютерной техники и мобильных телефонов, комплекты спутниковой связи Starlink, а также крупные денежные средства на криптокошельках. Подробности операции КНБ раскрыл 19 октября.

По версии спецслужбы, деятельность группы была направлена против граждан других государств, а координация велась из-за рубежа. Какие именно страны затронула предполагаемая схема, сколько человек могло пострадать и каков возможный ущерб, КНБ не сообщил.

Некоторые задержанные уже разыскивались в Китае

После обнаружения предполагаемой мошеннической схемы КНБ продолжил проверку совместно с Министерством общественной безопасности КНР.

Выяснилось, что отдельные граждане из группы находятся в розыске в Китае за аналогичные деяния. Их количество и конкретные дела, по которым они разыскивались, казахстанское ведомство не раскрыло.

16 октября всех 13 иностранцев административно выдворили из Казахстана и передали уполномоченным органам Китая для дальнейшего разбирательства.

Как именно работала схема — КНБ пока не объяснил

Несмотря на формулировку о международном интернет-мошенничестве, технический механизм предполагаемой схемы в сообщении КНБ не описан.

Неизвестно, использовались ли фальшивые инвестиционные платформы, звонки от имени банков, мессенджеры, фишинговые сайты либо другой способ обмана. Ведомство также не сообщило, для чего конкретно применялись обнаруженные терминалы Starlink и каким образом использовались средства на криптокошельках.

Поэтому наличие спутникового интернета и криптовалютных кошельков само по себе нельзя трактовать как доказательство мошенничества. Starlink официально работает в Казахстане с августа 2025 года, и его оборудование разрешено использовать при соблюдении законодательства.

Сумму криптовалюты и ущерба не назвали

КНБ использовал формулировку о «крупных денежных средствах на криптокошельках», но не назвал сумму и валюту. Также ведомство не сообщало, что эти средства уже признаны похищенными у потерпевших.

Нет в опубликованном сообщении и суммы предполагаемого ущерба. Поэтому заявления о миллионах или миллиардах тенге потерь на данный момент не подтверждены.

Уголовное дело в Казахстане публично не объявлено

КНБ сообщил о задержании иностранцев в рамках борьбы с нелегальной миграцией и об их последующем административном выдворении. О регистрации отдельного уголовного дела в Казахстане против этих 13 человек, предъявлении им обвинения или избрании меры пресечения ведомство в публикации не заявляло.

Дальнейшее разбирательство будет проводить китайская сторона, которой передали выдворенных граждан.

Таким образом, на данный момент подтверждены 13 выдворенных граждан Китая, обнаруженные у них компьютеры, телефоны, комплекты Starlink и средства на криптокошельках, а также международная проверка с участием правоохранительных органов КНР. Размер ущерба, конкретные страны потерпевших и устройство схемы остаются неизвестными.