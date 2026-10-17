Один из старейших сахарных заводов Казахстана готовится снова принимать отечественную сахарную свёклу. Таразское предприятие, которое более двух десятилетий фактически выпало из свеклосахарного производства, модернизируют за 12,4 млрд ₸. Первые партии урожая здесь рассчитывают принять уже после 20 октября 2026 года.

По состоянию на середину октября готовность завода оценивается в 93–95%. Основное оборудование уже доставлено, продолжаются монтаж технологических линий, трубопроводов и электрических сетей. На собственной теплоэлектростанции установлены паровые котлы, фильтры, дымососы и вентиляторы. Одновременно часть старого оборудования удалось восстановить.

История предприятия начинается ещё в 1936 году. Вместе с Меркенским заводом оно десятилетиями составляло основу сахарной промышленности Жамбылской области. Однако в начале 2000-х работа со свёклой прекратилась. В официальных источниках есть небольшое расхождение: акимат указывает, что с 2001 года завод перестал перерабатывать сахарную свёклу и преимущественно перешёл на импортное тростниковое сырьё, тогда как в более свежем сообщении говорится о полном прекращении переработки свёклы и производства сахара в 2003 году. Поэтому фактически речь идёт о возвращении свеклосахарного производства примерно после четверти века.

Нынешняя модернизация стартовала в 2025 году. После неё суточная мощность предприятия должна составить 3 тыс. тонн свёклы. С годовой мощностью в официальных данных также есть расхождение. В сентябре акимат Жамбылской области сообщал о возможности перерабатывать до 300 тыс. тонн в год, а в октябре руководство предприятия назвало более консервативный показатель — около 250 тыс. тонн. На нынешний сезон фактический план ещё ниже: через Таразский завод предполагается пропустить порядка 200 тыс. тонн урожая. В перспективе предприятие хотят вывести на мощность до 700 тыс. тонн свёклы в год.

Зачем понадобилось возвращать завод

Проблема для юга Казахстана заключается уже не только в том, сколько свёклы удаётся вырастить, но и в том, где её переработать. Особенно остро это проявилось после рекордного урожая 2024 года. Тогда в стране собрали около 1,3 млн тонн сахарной свёклы, однако отечественные предприятия смогли принять лишь порядка 700 тыс. тонн. Недостаток перерабатывающих мощностей стал настолько серьёзным, что в 2025 году посевы пришлось сокращать.

В этом сезоне в Жамбылской области под сахарную свёклу отведено 9,9 тыс. га. Из них 5,5 тыс. га обрабатывают 94 хозяйства, которые должны обеспечить сырьём непосредственно Таразский завод. Ранее сообщалось о договорах предприятия с 84 сельхозпроизводителями — вероятно, разница связана с тем, что число хозяйств, выращивающих культуру для завода, оказалось больше числа уже законтрактованных поставщиков.

Весной областные власти ориентировались примерно на 450 тыс. тонн свёклы по региону. Тогда площадь посевов оценивалась в 8,5 тыс. га, а Таразскому заводу планировали направить 200 тыс. тонн. Позднее площадь выросла до 9,9 тыс. га, поэтому окончательный урожай может отличаться от первоначального прогноза.

Возвращение ещё одного крупного переработчика должно разгрузить действующий Меркенский сахарный завод и сократить очереди из грузовиков во время уборочной кампании. Это особенно важно для свёклы: долгое ожидание после уборки означает потерю качества и сахаристости сырья.

Масштаб проблемы заметен и на уровне всей страны. В Казахстане сейчас четыре основных предприятия, способных работать со свёклой: Меркенский, Аксуский и Коксуский заводы, к которым после реконструкции должен полноценно присоединиться Таразский. Параллельно модернизируется Коксуский завод — его суточную производительность увеличивают с 2 тыс. до 3 тыс. тонн. Аксуский сейчас способен перерабатывать 3,5 тыс. тонн в сутки, Меркенский — около 3 тыс. тонн.

Казахстан всё ещё сильно зависит от импортного сахара

Запуск Таразского завода важен ещё по одной причине. Несмотря на рост собственного производства, Казахстан остаётся импортозависимым по сахару. По данным Минсельхоза, в 2025 году в стране произвели 171,9 тыс. тонн сахара, что на 5,6% больше результата предыдущего года. За первое полугодие 2026-го производство составило ещё 76,9 тыс. тонн. При этом анализ Агентства по защите и развитию конкуренции показывает, что в 2025 году отечественное производство обеспечивало лишь 29,6% внутреннего рынка, тогда как доля импорта достигала 70,4%.

Причём понятие «отечественный сахар» требует оговорки. Казахстанские заводы выпускают продукцию не только из выращенной внутри страны свёклы, но и из завозимого тростникового сахара-сырца. В 2025 году из отечественной сахарной свёклы получили около 113,3 тыс. тонн сахара, тогда как суммарное производство из местного и импортного сырья оценивалось примерно в 174 тыс. тонн.

Отдельная внешнеторговая статистика показывает масштаб движения готовой продукции: за 2025 год Казахстан импортировал около 513 тыс. тонн белого сахара, одновременно экспортировав 184,8 тыс. тонн. То есть валовый импорт нельзя напрямую приравнивать к объёму сахара, который остался на внутреннем рынке.

Именно здесь результаты отраслевой программы пока заметно расходятся с первоначальными планами. Комплексный план развития сахарной отрасли предполагал, что к 2026 году доля импорта удастся снизить с 58% до 17%, а обеспеченность сахаром из отечественного сырья увеличить до 43%. Фактическая импортозависимость по итогам 2025 года, напротив, оставалась выше 70%.

Поэтому возвращение Таразского завода — не просто восстановление старого предприятия. Казахстан уже умеет выращивать значительно больше свёклы, чем несколько лет назад, но переработка стала одним из узких мест отрасли. Если Тараз действительно выйдет сначала на 250–300 тыс., а затем на 700 тыс. тонн сырья в год, юг страны получит дополнительный рынок сбыта для фермеров, а сахарная отрасль — возможность заместить хотя бы часть импортного сырья и готового сахара.

Первую проверку модернизация пройдёт уже через несколько дней. Завод планирует начать принимать свёклу после 20 октября.