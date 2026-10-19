На каждый $1 валютных активов в международных резервах Казахстана сейчас приходится примерно $3,43 в золоте, по расчётам KZ24.NEWS. На конец сентября резервы составляли $66,410 млрд, из которых $51,432 млрд приходилось на монетарное золото и только $14,979 млрд — на активы в свободно конвертируемой валюте.

Таким образом, золото занимает около 77,4% резервов, по расчётам KZ24.NEWS. Сентябрьские показатели пока предварительные — это следует из данных Национального банка.

Такая концентрация уже не устраивает регулятор. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова сообщила, что запас золота вырос до 386 тонн, а его доля в резервах приблизилась к 78%. По её оценке, при такой структуре резервы начинают напоминать портфель, состоящий практически из одного актива.

До конца года долю золота хотят снизить до 75%

Нацбанк объявил о переходе к продаже части золота и поставил первоначальную цель — довести его долю в международных резервах до 75% к концу 2026 года.

Речь не идёт о продаже всего золотого запаса стоимостью $51,4 млрд. Регулятор собирается уменьшить долю металла всего примерно на три процентных пункта, а дальнейшие решения принимать в зависимости от ситуации на рынке.

Механизм тоже будет смешанным. По словам Молдабековой, примерно половину запланированного сокращения предполагается обеспечить за счёт операций с опционами, вторую половину — за счёт реализации физического золота.

Причём фактический объём необходимых продаж ещё может измениться. Если стоимость золота опустится ниже $4 тыс. за тройскую унцию, его доля в резервах способна приблизиться к 75% автоматически из-за переоценки самого металла.

Почему Нацбанк решил продавать после многолетнего накопления

Главная причина — не ожидание обвала золота, а необходимость диверсификации и сохранения ликвидности резервов. Нацбанк одновременно обращает внимание на резко выросшую доходность американских казначейских облигаций: долларовые активы снова стали привлекательнее по сравнению с золотом, которое само по себе процентного дохода не приносит.

При этом конкретный список активов, в которые будут вложены все средства от реализации золота, Нацбанк не публиковал. Поэтому утверждать, что весь объём автоматически обменяют именно на казначейские облигации США, нельзя.

Сам регулятор не считает, что рост цен на золото закончился. После достижения уровня в 75% Нацбанк намерен снова оценить рыночную ситуацию, а Молдабекова допускает дальнейшее повышение стоимости металла.

В сентябре золотой портфель уже подешевел на 7,8%

Предварительная статистика показывает заметное изменение структуры резервов уже в сентябре. Долларовая стоимость монетарного золота за месяц сократилась на 7,82%, тогда как валютные активы, наоборот, выросли на 3,89%. Общий объём международных резервов уменьшился на 5,42% — до $66,410 млрд.

Однако это снижение нельзя целиком считать результатом продажи золота. Стоимость золотого портфеля меняется вместе с мировыми котировками, поэтому из агрегированной статистики невозможно отделить физические продажи от рыночной переоценки. Нацбанк публично не назвал объём золота, фактически реализованный в рамках нынешнего цикла продаж.

Даже после сентябрьского снижения стоимость золотой части резервов остаётся на 8,88% выше уровня начала 2026 года. Для сравнения, валютные активы с начала года сократились на 17,6%. Именно этот перекос и объясняет, почему после длительного накопления золота регулятор снова заговорил о ребалансировке резервов.