Операция, на которую раньше уходило до 10 дней, теперь занимает около 20 минут. В энергетических компаниях Казахстана дроны снимают угольные склады, система строит их трёхмерную модель, а искусственный интеллект автоматически рассчитывает объём топлива. Это примерно в 720 раз быстрее прежнего процесса, по расчётам KZ24.NEWS.

19 октября Министерство энергетики собрало результаты нескольких ИИ-проектов «Самрук-Энерго». Технологии уже применяются для контроля безопасности работников, диагностики оборудования, обследования энергетической инфраструктуры и учёта запасов угля. Отдельные решения для прогнозирования выработки возобновляемой энергетики пока находятся на стадии внедрения.

Важно, что показатель «10 дней — 20 минут» не появился впервые сегодня. Сама «Самрук-Энерго» раскрывала его ещё 21 июля. Тогда компания уточняла и ещё одну важную характеристику: точность автоматического расчёта объёмов угля достигает 99%.

Дымовую трубу обследуют за два часа вместо пяти дней

Та же система аэромониторинга используется для обследования линий электропередачи, опор, трансформаторов, дымовых труб и гидротехнических сооружений. Беспилотники получают обычные и тепловизионные изображения, после чего алгоритмы анализируют материалы и ищут возможные дефекты.

Проверка ЛЭП, опор и трансформаторов благодаря этому ускоряется в 5–10 раз. Обследование дымовой трубы занимает около двух часов вместо пяти дней высотных работ. Если сравнивать эти интервалы напрямую, продолжительность такой инспекции сокращается примерно в 60 раз, по расчётам KZ24.NEWS.

Для работников здесь важен не только выигрыш во времени. Дроны позволяют не отправлять людей на продолжительные работы на высоте, а при контроле дамб совмещать аэросъёмку с тепловизионными данными для поиска повреждений.

На Экибастузской ГРЭС-1 ИИ учат замечать неисправности заранее

Другой проект работает по принципу предиктивной диагностики. На Экибастузской ГРЭС-1 машинное обучение анализирует исторические и текущие показатели оборудования, включая данные вибрационных и акустических средств контроля. Проект реализуют для выявления отклонений до того, как они приведут к отказу или внеплановой остановке.

При этом «Самрук-Энерго» пока не публиковала итоговые цифры, показывающие, насколько такая диагностика уже сократила количество аварийных остановов или расходы на ремонт. Компания говорит о планируемом поэтапном масштабировании решения на другие объекты генерации.

Ещё один измеримый результат получен на Алматинских электрических станциях. С июня 2025 года там работает интеллектуальная видеоаналитика более чем на 1700 камерах. По данным компании, количество выявленных нарушений производственной безопасности за период эксплуатации снизилось с 1765 до 529 случаев, или на 69%.

Прогноз ветра хотят довести до точности 80%

Не все заявленные ИИ-проекты уже дают итоговый производственный результат. Для объектов возобновляемой энергетики «Самрук-Энерго» готовит модель, которая должна прогнозировать генерацию на 24–72 часа вперёд, используя метеоданные и информацию из систем АСКУЭ и SCADA.

Компания планирует довести точность прогноза до 80% и запустить решение до конца 2026 года. Для ветровых станций это позволяет точнее планировать производство и уменьшать финансовые потери из-за расхождения между заявленной и фактической выработкой.

Стоимость внедрения перечисленных ИИ-систем в открытых сообщениях Минэнерго и «Самрук-Энерго» не раскрывается. Не названы и все конкретные станции, где уже применяется аэромониторинг угольных складов. Поэтому сравнить полученную экономию времени с затратами на цифровизацию пока невозможно.