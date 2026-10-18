В Демократической Республике Конго продолжает распространяться вирус Бундибугё. По состоянию на 15 октября 2026 года в стране подтвердили 9 277 случаев заражения, из которых 4 478 закончились смертью пациентов. Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно информации на 14 октября, за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования и зарегистрировали 37 летальных исходов. В медицинских учреждениях в изоляции находятся 924 человека, ещё 2 486 пациентов выздоровели.

Наиболее тяжёлая эпидемиологическая обстановка складывается в провинции Итури. Там зафиксировали 6 806 случаев заражения и 3 148 смертей. В Северном Киву вирус обнаружили у 1 991 человека, 1 133 из них скончались. В общей сложности вспышка охватила 65 медицинских зон в семи провинциях ДР Конго. Кроме того, появились сообщения о 2 подтверждённых случаях в Северном Убанги. Если информация получит дальнейшее подтверждение, число затронутых провинций увеличится до 8.

Распространение инфекции за пределы ДР Конго вызывает обеспокоенность соседних государств. В начале октября власти Кении сообщили о первом завозном случае заражения. Заболевший ранее проживал в ДР Конго, а в Кению прибыл транзитом через Уганду. Позднее он умер. 14 октября кенийские специалисты подтвердили заражение у его близкого родственника, который находился на карантине. Из 128 человек, контактировавших с заболевшими, удалось установить местонахождение 113.

В Уганде вспышка вируса наблюдалась в мае и июне 2026 года. За этот период зарегистрировали 20 случаев. 25 августа Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании вспышки после 42 дней отсутствия новых подтверждённых заражений.

При этом ECDC оценивает вероятность завоза вируса в страны Евросоюза и Европейской экономической зоны как очень низкую. Однако специалисты не исключают единичных случаев с учётом ситуации в наиболее пострадавших районах Африки и интенсивности международных поездок.