Уголовное дело о предполагаемой незаконной работе сети ломбардов «Альби» направили в суд. По версии Агентства по финансовому мониторингу, компания продолжила выдавать деньги под залог ювелирных изделий даже после исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.

Займы, как утверждает следствие, выдавали под 2% в день. Преступный доход АФМ оценило более чем в 146 млн ₸. С санкции суда на имущество подозреваемой наложен арест: 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу.

Важно: имущество пока именно арестовано, а не конфисковано. Решение о конфискации может принимать суд по итогам рассмотрения уголовного дела.

Название сменили, старые печати оставили

По данным АФМ, ТОО «Альби-Ломбард» ранее исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право вести ломбардную деятельность.

Следствие утверждает, что работу продолжили уже под названием ТОО «Альби-КМ». Займы под залог ювелирных изделий выдавались в Алматинской и Туркестанской областях, а точки располагались преимущественно возле рынков и торговых домов.

Клиентам рекламировали высокую оценку залога и обещали, что получение денег не повлияет на кредитную историю. При этом договоры оформляли залоговыми билетами с печатями прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчёты, по версии АФМ, проходили наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Что означает ставка 2% в день

АФМ сравнивает ставку сети с установленным законодательством предельным значением 0,3% в день и указывает, что превышение составляло более шести раз.

Действующие правила действительно предусматривают для отдельной категории краткосрочных микрокредитов ставку менее 0,3% в день и одновременно ограничивают годовую эффективную ставку уровнем 179%. Для остальных микрокредитов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, общий предел ГЭСВ составляет 46%.

Поэтому 2% в день некорректно просто называть «730% годовых»: дневная ставка и ГЭСВ рассчитываются по-разному. Но бытовой масштаб можно представить проще. Если 100 000 ₸ облагаются 2% ежедневно от первоначальной суммы без капитализации, это 2 000 ₸ в сутки и 60 000 ₸ за 30 дней, по расчётам KZ24.NEWS.

При этом в данном деле проблема, по версии следствия, заключается не только в размере ставки: организация вообще была исключена из профильного реестра и потеряла право работать как ломбард.

146 млн ₸ — не сумма всех выданных займов

Ещё одна важная деталь: АФМ называет более 146 млн ₸ преступным доходом. Ведомство не сообщило общую сумму всех выданных займов, число клиентов, объём полученных процентов или стоимость принятого в залог золота.

Не раскрыта и дата, когда «Альби-Ломбард» исключили из реестра, поэтому по открытому сообщению нельзя определить, сколько времени сеть, по версии следствия, продолжала работу без соответствующего права.

В отношении подозреваемой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Статью обвинения АФМ в публичном сообщении не назвало. Теперь изложенную ведомством версию предстоит проверить суду.

KZ24.NEWS ранее писал о другом расследовании АФМ на рынке займов — вокруг сервиса Alemcredit.com, где следствие проверяло изменение условий после оформления микрокредитов.