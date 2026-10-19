Национальный банк поддержал идею изменить правила взыскания долгов с банковских счетов казахстанцев. Регулятор предлагает закрепить в законе механизм, при котором при исполнении инкассового распоряжения судебного исполнителя на счёте должника будет сохраняться прожиточный минимум — в 2026 году это 50 851 ₸.

Это существенное продолжение темы, о которой писал KZ24.NEWS 7 октября. Тогда депутаты только предложили защитить минимальную сумму для повседневных расходов. Теперь Нацбанк сам сформулировал изменения и направил предложения в Министерство юстиции.

Но новый порядок пока не действует. Законопроект не принят, а сроки внесения и рассмотрения поправок публично не названы.

Почему сейчас 50 851 ₸ на счёте могут не сохранить

Проблема в том, что законодательство использует разные механизмы взыскания денег. Если просроченный банковский кредит взыскивает сам банк на основании предусмотренного договором платёжного требования, уже действует отдельная защита клиента.

В таком случае банк ограничен размером взыскания и должен ежемесячно сохранять на текущем счёте или совокупности счетов клиента в одном банке не менее двух прожиточных минимумов. В 2026 году это 101 702 ₸.

Иначе работает исполнительное производство. Статья 95 закона требует при взыскании из зарплаты и других видов дохода сохранять должнику не менее 50% дохода, причём оставшаяся сумма должна быть не ниже прожиточного минимума. Для алиментов и возмещения вреда здоровью или в связи со смертью кормильца предусмотрены исключения.

Однако эта гарантия относится именно к удержанию из дохода. Если деньги уже находятся на банковском счёте и судебный исполнитель выставил инкассовое распоряжение, отдельной обязанности банка оставить там прожиточный минимум сейчас нет. Нацбанк предлагает устранить именно этот пробел.

Арест не хотят дублировать на всех счетах

Вторая проблема связана не со списанием, а с арестом денег. По данным Нацбанка, судебный исполнитель может направить постановления сразу в несколько банков. Каждый из них блокирует сумму, указанную в документе, поэтому совокупно под ограничениями могут оказаться деньги, во много раз превышающие фактическую задолженность.

Регулятор предлагает установить другой порядок: если необходимая сумма уже обеспечена на одном банковском счёте, банк должен получить возможность вернуть постановления об аресте остальных счетов.

Это не означает полного запрета ареста нескольких счетов. Ключевое условие — достаточность уже заблокированных средств для исполнения требования. Детальный механизм ещё предстоит прописать в законодательстве.

Что именно предлагает изменить Нацбанк

Для реализации инициативы потребуется внести изменения как минимум в законы «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и «О платежах и платёжных системах».

Нацбанк предлагает закрепить два принципа:

при исполнении инкассового распоряжения судебного исполнителя сохранять непосредственно на банковском счёте должника прожиточный минимум;

не дублировать арест одной и той же суммы на нескольких счетах, если взыскание уже полностью обеспечено на одном из них.

Пока не опубликован текст будущих законодательных поправок, остаётся открытым вопрос об исключениях. В частности, из ответа Нацбанка нельзя однозначно установить, будет ли защита 50 851 ₸ распространяться на взыскание алиментов и компенсаций вреда, для которых нынешнее правило о минимуме при удержании из дохода содержит исключения.

Поэтому гражданам пока нельзя рассчитывать на автоматическое сохранение 50 851 ₸ после получения банком инкассового распоряжения. На данном этапе речь идёт о позиции Нацбанка и предложениях, направленных Министерству юстиции.