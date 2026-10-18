Казахстан стал государством-наблюдателем в Альянсе по охране культурного наследия Азии. Новый статус позволит республике расширить сотрудничество со странами региона в области сохранения исторических памятников, археологических исследований и внедрения современных технологий в охрану культурных объектов.

Решение было принято по итогам IV заседания Совета Альянса, которое прошло в китайском городе Ханчжоу. В мероприятии участвовали представители профильных ведомств более 20 стран, а также международных организаций, занимающихся сохранением и восстановлением культурного наследия. Казахстан представлял вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков.

Во время заседания казахстанская сторона поделилась опытом взаимодействия с ЮНЕСКО и предложила развивать партнёрство с Альянсом по нескольким направлениям. Среди приоритетов — подготовка специалистов, обмен профессиональными знаниями, применение цифровых технологий и искусственного интеллекта для дистанционного наблюдения за состоянием памятников. Кроме того, Казахстан выступил за проведение совместных археологических и научных исследований объектов, связанных с историей Великого шелкового пути.

Айбек Сыдыков отметил, что получение статуса наблюдателя открывает дополнительные перспективы для укрепления международных связей и совместной работы над сохранением культурных ценностей, представляющих интерес для стран Азии.

В рамках визита вице-министр также провёл переговоры с исполнительным генеральным секретарём Альянса Се Бином. Стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Представитель организации положительно оценил присоединение Казахстана и выразил надежду, что в будущем республика сможет стать полноправным участником объединения. Он также подчеркнул историческую и культурную близость Казахстана и Китая, которая создаёт основу для расширения партнёрства.

Помимо этого, казахстанская делегация посетила открытие IV Форума Лянчжу. В нём приняли участие представители ЮНЕСКО и других международных организаций, работающих в сфере культуры, науки и образования.

Альянс по охране культурного наследия Азии был основан по инициативе Китая в 2023 году. С 2024 года он функционирует как межправительственная организация со штаб-квартирой в Пекине.