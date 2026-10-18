В Астане до конца 2026 года планируют завершить ряд крупных дорожных проектов, которые должны улучшить транспортную доступность и снизить нагрузку на загруженные магистрали. Всего в этом году дорожными работами охвачено около 50 объектов, сообщил аким столицы Женис Касымбек.

Один из ключевых проектов — строительство улицы Тәуелсіздік на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. Сейчас там прокладывают инженерные коммуникации и обустраивают дорожное покрытие. Новая улица поможет разгрузить проспекты Мәңгілік Ел и Тұран, а также обеспечит инфраструктурой активно застраиваемую территорию левого берега. До конца ноября на одной стороне участка планируют открыть движение на всём протяжении.

Важные изменения ожидаются и на улице Жангельдина. Её строительство обеспечит проезд между улицами К. Кумисбекова и Ш. Бейсековой, а также улучшит подъезд к школе-гимназии № 65, техническому колледжу и лицею-интернату «Білім-Инновация». Завершить работы и открыть движение на всём участке рассчитывают до 10 ноября.

Продолжается строительство двухуровневой развязки на пересечении проспекта Н. Тлендиева и улицы Ш. Бейсековой. Металлическую конструкцию моста уже смонтировали, а основные работы по прокладке инженерных коммуникаций выполнили на 90%. После завершения проекта снизится транспортная нагрузка на улицы Акана Серы, Ш. Косшыгулулы и К. Кумисбекова. Развязка также улучшит сообщение между жилыми массивами Коктал, Агрогородок, левым берегом и направлением на жилой массив Уркер.

До конца года планируют открыть движение и по улице 150 лет Абая — от проспекта Тлендиева до улицы Бейбарыс Султан. В жилом массиве Пригородный продолжается строительство улиц Местная 7 и Е522. На последней уже уложили 600 метров нижнего слоя асфальта, а проезд намерены обеспечить до конца октября.

По словам акима, подрядчикам поручено соблюдать установленные сроки и обеспечивать качество дорожных работ.