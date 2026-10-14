Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз потребления нефти на 2026 год. Согласно октябрьскому отчёту организации, опубликованному 14 октября, мировой спрос может снизиться на 2,6 млн баррелей в сутки — до 102,4 млн баррелей. В сентябре агентство прогнозировало сокращение на 2,5 млн баррелей в сутки.

Ухудшение прогноза МЭА связывает с военным конфликтом на Ближнем Востоке, перебоями в поставках нефтепродуктов, дорогим топливом и замедлением экономического развития в ряде стран. Эти факторы продолжают влиять на потребление энергоресурсов и перспективы нефтяного рынка.

Наиболее заметное падение спроса пришлось на II квартал 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 5 млн баррелей в сутки. В III квартале снижение составило 3,7 млн баррелей. На октябрь — декабрь агентство прогнозирует дальнейшее уменьшение потребления на 2,5 млн баррелей в сутки. При этом около четверти годового сокращения спроса придётся на дизельное топливо.

Одновременно в сентябре мировые поставки нефти увеличились на 2,5 млн баррелей в сутки относительно августа и достигли 102,3 млн баррелей. Основной вклад в рост внесли страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Однако по итогам всего 2026 года МЭА ожидает сокращения мирового предложения на 5,8 млн баррелей в сутки — до 100,7 млн. В 2027 году ситуация, согласно прогнозу, изменится: поставки могут восстановиться на 7,7 млн баррелей в сутки.

Казахстан в сентябре добывал 1,86 млн баррелей сырой нефти в сутки. В августе показатель составлял 1,87 млн баррелей. При этом республика продолжает превышать целевой уровень добычи, установленный в рамках соглашения ОПЕК+.

Несмотря на ожидаемое снижение мирового потребления, МЭА прогнозирует сохранение дефицита нефти на рынке до конца 2026 года.