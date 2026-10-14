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МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть

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В мире сократится спрос на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз потребления нефти на 2026 год. Согласно октябрьскому отчёту организации, опубликованному 14 октября, мировой спрос может снизиться на 2,6 млн баррелей в сутки — до 102,4 млн баррелей. В сентябре агентство прогнозировало сокращение на 2,5 млн баррелей в сутки.

Ухудшение прогноза МЭА связывает с военным конфликтом на Ближнем Востоке, перебоями в поставках нефтепродуктов, дорогим топливом и замедлением экономического развития в ряде стран. Эти факторы продолжают влиять на потребление энергоресурсов и перспективы нефтяного рынка.

Наиболее заметное падение спроса пришлось на II квартал 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 5 млн баррелей в сутки. В III квартале снижение составило 3,7 млн баррелей. На октябрь — декабрь агентство прогнозирует дальнейшее уменьшение потребления на 2,5 млн баррелей в сутки. При этом около четверти годового сокращения спроса придётся на дизельное топливо.

Одновременно в сентябре мировые поставки нефти увеличились на 2,5 млн баррелей в сутки относительно августа и достигли 102,3 млн баррелей. Основной вклад в рост внесли страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Однако по итогам всего 2026 года МЭА ожидает сокращения мирового предложения на 5,8 млн баррелей в сутки — до 100,7 млн. В 2027 году ситуация, согласно прогнозу, изменится: поставки могут восстановиться на 7,7 млн баррелей в сутки.

Казахстан в сентябре добывал 1,86 млн баррелей сырой нефти в сутки. В августе показатель составлял 1,87 млн баррелей. При этом республика продолжает превышать целевой уровень добычи, установленный в рамках соглашения ОПЕК+.

Несмотря на ожидаемое снижение мирового потребления, МЭА прогнозирует сохранение дефицита нефти на рынке до конца 2026 года.

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Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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