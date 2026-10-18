Казахстанский дипломат Багдат Амреев назначен заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по административным и финансовым вопросам. В Министерстве иностранных дел республики отметили, что это решение отражает доверие стран организации к Казахстану и признание его вклада в развитие международного сотрудничества.

Назначение состоялось в рамках 52-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС. Казахстанскую делегацию на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Арман Исагалиев.

Одной из главных тем встречи стала ситуация в исламском мире, включая региональные конфликты, гуманитарные кризисы и обострение палестино-израильского противостояния. Участники подчеркнули необходимость активизации дипломатических усилий для снижения напряжённости на Ближнем Востоке и укрепления стабильности в регионе.

Выступая на сессии, Исагалиев подтвердил позицию Казахстана о том, что международные конфликты необходимо урегулировать исключительно мирными политико-дипломатическими методами, соблюдая нормы международного права и положения Устава ООН. По его словам, странам ОИС важно укреплять взаимодействие и развивать многосторонний диалог для обеспечения безопасности, мира и устойчивого развития.

Казахстанская сторона также представила приоритеты сотрудничества в других направлениях. Среди них — предотвращение распространения ядерного оружия, укрепление продовольственной безопасности, развитие транспортных и логистических маршрутов, а также взаимодействие в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Отдельное внимание было уделено экологической повестке. В частности, Казахстан обозначил инициативы, связанные с восстановлением территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона.

По итогам заседания участники утвердили пакет резолюций, охватывающих политические, экономические, правовые и гуманитарные вопросы. Как сообщили в МИД Казахстана, все инициативы республики были включены в итоговые документы.

Организация исламского сотрудничества объединяет государства, которые взаимодействуют по широкому кругу международных вопросов. Избрание казахстанского дипломата на руководящую должность в её секретариате открывает дополнительные возможности для участия страны в работе организации.