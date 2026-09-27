Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачёте ринговых дисциплин чемпионата мира WAKO среди детей, кадетов и юниоров в Италии. Казахстанские кикбоксеры завоевали 66 наград, из которых 25 — золотые.

В медальной копилке команды также 20 серебряных и 21 бронзовая награда. По данным Министерства туризма и спорта, которые привёл Zakon.kz, ближайший соперник Казахстана по количеству золотых медалей отстал более чем вдвое: Сербия выиграла 12 золотых, Азербайджан — десять.

Таким образом, преимущество Казахстана над занявшей второе место Сербией составило 13 золотых наград. Турнир проходит в итальянском Джезоло с 18 по 27 сентября.

Казахстан стал первым именно в ринговых дисциплинах

Важное уточнение: результат относится к медальному зачёту ринговых дисциплин, а не ко всему чемпионату во всех видах программы. В ринговую часть входят фулл-контакт, лоу-кик и K1.

Официальный сервис соревнований Sportdata показывает, что чемпионат включает как ринговые поединки, так и дисциплины на татами. Поэтому формулировка «Казахстан выиграл весь чемпионат мира» без уточнения была бы слишком широкой.

При этом результат в ринге получился убедительным: 25 казахстанских спортсменов стали чемпионами мира. На втором месте по количеству золотых наград расположилась Сербия с 12 победами, на третьем — Азербайджан с десятью.

Это чемпионат мира среди детей, кадетов и юниоров

Речь идёт не о взрослом чемпионате мира. Сама WAKO называет турнир чемпионатом мира по всем дисциплинам среди детей, кадетов и юниоров. Соревнования проходят в Jesolo Lido в провинции Венеция с 18 по 27 сентября 2026 года.

Официальное расписание также опубликовано под названием WAKO Youth World Championships 2026. В течение чемпионата одновременно работали несколько рингов и татами.

Итог Казахстана в ринговой программе — 66 медалей: 25 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая. Золотые награды составили почти 38% всей казахстанской медальной копилки — по расчётам KZ24.NEWS.