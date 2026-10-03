В Казахстане перед наступлением холодов усилили профилактику пожаров в частных домах. С 15 августа специалисты охватили проверками и разъяснительной работой более 74 тыс. жилых домов, а инструктаж прошли свыше 253 тыс. человек.

Особое внимание уделяется домам с автономным отоплением: осенью риск возгораний увеличивается из-за печей, электрообогревателей и возрастающей нагрузки на электросети. При содействии акиматов в жилых домах уже удалось устранить более 19,5 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, с начала акции установлено 6 052 автономных датчика, предназначенных для раннего обнаружения опасности.

Профилактическая кампания МЧС проходит с 15 августа по 15 октября, поэтому приведённые показатели пока не являются окончательными.

Датчики уже спасали людей

Установка автономных извещателей в частном секторе проводится в Казахстане не первый год. МЧС ранее сообщало, что за четыре года в домах граждан установили более 107 тыс. таких устройств, а их своевременное срабатывание позволило спасти 248 человек. Используются разные типы оборудования — дымовые извещатели, а также датчики угарного и природного газа.

Особенно опасен угарный газ: он не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его накопления в помещении. Риск возникает, в частности, при неисправной работе печного оборудования и нарушении тяги в дымоходе.

МЧС рекомендует проверить печь и дымоход до начала постоянной топки, очистить дымоход от сажи и убедиться в исправности электропроводки и обогревателей. Нельзя оставлять работающие печи и электронагреватели без присмотра или поручать топку детям.

Для отопительных печей МЧС ранее устанавливало ориентир по очистке дымоходов — перед отопительным сезоном и затем не реже одного раза в три месяца во время эксплуатации. Для печей непрерывного действия периодичность выше — раз в два месяца.

Отдельный риск представляет перегрузка электросети. Спасатели рекомендуют не включать одновременно несколько мощных приборов через одну розетку и отказаться от неисправных или самодельных обогревателей.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по номерам 101 или 112.