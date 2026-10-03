Ферму почти на тысячу коров построят в ВКО за 8,5 млрд ₸

В Шемонаихинском районе ВКО строят крупную молочно-товарную ферму на 964 дойные коровы. Проект ТОО «Сугатовское» оценивается примерно в 8,5 млрд ₸, а ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2028 году. Ход реализации проекта вчера проверил аким ВКО Нурымбет Сактаганов во время рабочей поездки в район.

Ферму разместят в районе сёл Сугатовка и Кенюхово. Проектная площадка занимает около 24,5 га. В километре уже находится действующая молочная ферма предприятия, поэтому часть существующей инфраструктуры при необходимости сможет использоваться новым комплексом.

Проект заметно крупнее, чем можно понять из сообщения акимата. Документация предусматривает два коровника — на 432 и 200 головы, причём второй получит родильное отделение. Кроме того, предусмотрены доильно-молочный блок, помещения для выращивания телят до двух месяцев, хранилища кормов, четыре площадки временного хранения навоза, котельная, весовая и другая инфраструктура.

На предприятии установят оборудование для содержания и автоматизированного доения скота.

Проект вырос почти вдвое

История фермы началась не в 2026 году. Весной 2024 года сообщалось, что ТОО «Сугатовское» участвует в программе тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Тогда стоимость проекта оценивали чуть более чем в 3 млрд ₸, предприятие находилось на стадии подготовки строительной документации и подбора оборудования и скота. В официальном сообщении параметры проекта указывались ещё конкретнее: ферма на 500 голов, способная выпускать около 4 тыс. тонн молока в год.

Однако проектная документация, подготовленная позднее, уже предусматривает ферму на 964 головы дойного стада. Общественные слушания по оценке воздействия проекта на окружающую среду проводились в июне 2025 года, а в октябре того же года — по материалам для получения экологического разрешения.

Таким образом, по сравнению с первоначально публично заявленными 500 головами поголовье будущей фермы увеличилось примерно на 93%. Стоимость выросла с чуть более 3 млрд до 8,5 млрд ₸, то есть примерно в 2,8 раза.

Сейчас власти сообщают, что из 8,5 млрд ₸ около 2,4 млрд ₸ приходится на заёмное финансирование. Это примерно 28% общей стоимости проекта. Запуск объекта запланирован на 2028 год. В районе уже работают десять молочно-товарных ферм и два предприятия по переработке молока — ТОО «UTEX» и ТОО «Сивер плюс». Поэтому произведённое новым комплексом сырьё потенциально сможет перерабатываться непосредственно в Шемонаихинском районе.

В Усть-Таловке заканчивают строительство насосной станции

Во время той же поездки Нурымбет Сактаганов осмотрел ещё один объект — перекачивающую насосную станцию на тепловых сетях энергетического цеха Усть-Таловки. Её строительство началось 26 августа 2024 года, подрядчиком выступает ТОО «QK SUNQAR». По данным акимата, сейчас строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.

Станция должна стабилизировать давление в теплосетях и обеспечить более устойчивую подачу тепла потребителям во время отопительного сезона.

При этом в опубликованном сообщении не указаны стоимость насосной станции, её техническая мощность, доля готовности и количество потребителей, которых непосредственно затронет запуск объекта. Поэтому оценить масштаб проекта только по данным акимата пока невозможно.