В Павлодарской области рассматривают запуск сразу нескольких цифровых пилотов — от использования искусственного интеллекта в службе 109 до автоматизированного контроля коммунальных отключений и задолженности за услуги ЖКХ. Проекты представили вице-министру искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияру Мухаметкалиеву во время его рабочей поездки в регион.

Речь пока не идёт о полноценном внедрении всех решений. По итогам презентаций профильным структурам предложено проверить проекты на практике и только после этого принимать решение об их дальнейшем использовании.

Одним из кандидатов стал местный сервис Barjok. Он собирает информацию об отключениях электричества, воды и отопления и привязывает её к конкретным адресам. Сейчас сервис работает в Павлодаре, а Экибастуз указан среди подключаемых городов. По данным самого проекта, информация собирается из источников коммунальных предприятий и дополняется сообщениями пользователей.

Разработчики позволяют жителю указать свой адрес и проверить, затрагивает ли его плановое или аварийное отключение. Система также показывает предполагаемое время восстановления услуги и предусматривает уведомления через Telegram. Управлению энергетики предложено изучить возможность использования Barjok для мониторинга отключений на региональном уровне.

Ещё один проект — Ping! — предполагает внедрение искусственного интеллекта в работу службы 109. Задача пилота — проверить, сможет ли ИИ автоматизировать часть обработки поступающих от жителей обращений и сократить время реакции на них.

Для образовательной сферы рассматривается Tekser. Цифровые решения проекта уже проходят пилотирование в школах. Вице-министр предложил сначала завершить испытания и оценить результаты, прежде чем обсуждать более широкое внедрение.

В список вошёл и Qoldam — платформа для ЖКХ, одним из направлений которой является автоматизация работы с дебиторской задолженностью. Система предусматривает ведение реестров должников, отправку уведомлений, подготовку документов и отслеживание этапов взыскания. Разработчики также создают модули биллинга и AI-аналитики. В Павлодаре предложено проверить практический эффект платформы в пилотном режиме.

Пятый проект, Dala Capital, работает с направлением Real World Assets — цифровым представлением прав на реальные активы. Возможности его дальнейшего развития предложено проработать совместно с Alatau City.

Ситуационные центры хотят объединить данные

Отдельной частью поездки стала работа ситуационных центров Павлодара и Экибастуза.

Сейчас задача властей — перейти от набора отдельных информационных систем и панелей мониторинга к единому центру, куда будут поступать данные из разных городских и областных сервисов.

Предполагается, что такой центр должен не только отображать происходящее, но и анализировать информацию. Следующим этапом рассматривается использование искусственного интеллекта для прогнозирования проблем и поддержки управленческих решений.

Отдельно изучался опыт Экибастуза в цифровом мониторинге городской и коммунальной инфраструктуры. Решения, которые покажут эффективность, предложено переносить в другие населённые пункты области.

Экибастуз готовят к развитию дата-центров

Особое место в планах занимает Экибастуз. Причина — планы по формированию здесь инфраструктуры для крупных центров обработки данных.

В августе 2026 года KAZAKH INVEST сообщал о переговорах с сингапурской Energy Capital Global по созданию в Экибастузе кампуса дата-центров для задач искусственного интеллекта. Первая очередь рассматриваемого проекта предполагает IT-нагрузку примерно в 100 МВт, а в перспективе площадка может быть расширена до 1 ГВт. Проект находится на стадии проработки: утверждать, что ЦОД такой мощности уже строится, пока нельзя. Energy Capital Global рассматривается в качестве потенциального инвестора, девелопера и владельца кампуса.

Именно поэтому региону предлагают заранее готовить кадры. Речь идёт о специалистах для ЦОДов, энергетики, IT и других технологических отраслей. Акимату предложено сформировать отдельную программу обучения цифровым навыкам и работе с искусственным интеллектом с учётом потребностей предприятий области.

Параллельно крупным промышленным компаниям региона предлагают назначить руководителей, отвечающих за цифровую трансформацию, и разработать собственные AI-стратегии. Кроме того, обсуждается создание регионального совета по развитию искусственного интеллекта с участием акимата, предприятий, вузов, IT-компаний и технологического сообщества.

Таким образом, пока большая часть озвученных инициатив находится на стадии пилотирования или проработки. Главный вопрос — какие из них после испытаний действительно покажут измеримый результат и будут масштабированы на всю Павлодарскую область.