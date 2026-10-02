Международная оптовая сеть METRO полностью прекратит работу в Казахстане. До конца марта 2027 года компания поэтапно закроет все шесть магазинов и собственную службу доставки. Уход затронет около 650 сотрудников и завершит более чем 17-летнюю историю METRO на казахстанском рынке.

О решении компания официально объявила 2 октября. METRO подчёркивает: речь идёт не о сокращении сети или закрытии отдельных нерентабельных точек, а о полном прекращении деятельности в стране.

Причиной назван результат оценки долгосрочных перспектив бизнеса. По версии компании, местная команда пыталась адаптировать оптовую модель к особенностям казахстанского рынка и улучшить предложение для клиентов, однако создать прочную основу для устойчивого роста так и не удалось.

Какие магазины закроются

Сейчас официальный список магазинов METRO включает шесть городов: Астану, Алматы, Караганду, Павлодар, Шымкент и Усть-Каменогорск. Таким образом, уход затронет все действующие торговые центры компании в Казахстане.

Конкретного графика закрытия отдельных магазинов пока нет. Компания сообщает только, что процесс будет поэтапным и должен полностью завершиться до конца марта 2027 года.

Не названа и дата отключения доставки. До закрытия METRO намерена продолжать взаимодействие с клиентами, поставщиками и другими партнёрами в переходный период.

Что будет с 650 сотрудниками

В METRO Kazakhstan работают около 650 человек. Компания обещает провести процесс «ответственно и уважительно» и поддерживать работников в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Однако специальную программу выплат, дополнительные выходные пособия или условия трудоустройства в другие подразделения METRO на момент объявления компания не раскрыла.

Размер обязательных выплат будет зависеть от того, по какому юридическому основанию будут прекращаться конкретные трудовые договоры. Действующий Трудовой кодекс предусматривает при ликвидации работодателя или сокращении штата компенсацию как минимум в размере средней заработной платы за месяц. Работника в таких случаях должны предупредить не менее чем за месяц, если договором не предусмотрен более длительный срок.

При этом трудовой или коллективный договор может устанавливать более крупную компенсацию. Поэтому пока нельзя утверждать, что каждый из 650 сотрудников получит одинаковую сумму.

Почему METRO решила уйти

Компания работает в Казахстане с октября 2009 года. За это время METRO инвестировала в торговые центры, логистику, цепочки поставок и доставку. Основными клиентами сети были не только обычные покупатели, но прежде всего рестораны, гостиницы, предприятия общественного питания и независимые магазины.

В последние годы компания пыталась усиливать именно профессиональное направление и доставку. Но в официальном объяснении ухода говорится о сохранявшихся сложностях с формированием устойчивой рыночной позиции.

Дополнительный масштаб даёт финансовая статистика группы. По данным dpa-AFX со ссылкой на METRO, в 2024/25 финансовом году казахстанский бизнес принёс около €143 млн выручки. Это примерно 0,4% от общей выручки группы METRO в €32,4 млрд.

При этом уход из Казахстана компания не связывает с прекращением международного бизнеса в целом. METRO продолжает работать более чем в 30 странах и обслуживать около 15 млн профессиональных клиентов.

Продадут ли магазины другой сети

Пока признаков такого сценария нет. В официальном заявлении используется формулировка о закрытии магазинов и прекращении деятельности, а не о продаже казахстанского подразделения другому оператору.

METRO не называла потенциального покупателя бизнеса, не сообщала о переговорах с другой торговой сетью и не раскрывала, что произойдёт с недвижимостью после закрытия.

Поэтому пока неизвестно, появятся ли на месте нынешних METRO другие гипермаркеты, будут ли здания проданы, сданы в аренду либо использованы иначе. Эти вопросы, вероятно, будут решаться уже в процессе поэтапного ухода.

На сегодняшний день определён только конечный срок: к концу марта 2027 года в Казахстане не должно остаться ни одного работающего магазина METRO и должна прекратиться собственная доставка сети.