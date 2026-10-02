Пикоспутник NIS PocketQube размером всего 5×5×5 сантиметров и массой 250 граммов, над которым ученики школы NIS района Нура в Астане работали с 2019 года, 1 октября отправился в космос на ракете Falcon 9. Об этом сообщили в NIS. Организация называет это первым запуском спутника, созданного казахстанскими школьниками.

Запуск NIS PocketQube на Falcon 9 состоялся с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Transporter-18. По данным SpaceX, всего Falcon 9 несла 130 полезных нагрузок — микроспутники, кубсаты, размещённые полезные нагрузки и орбитальные транспортные аппараты.

Есть и важная техническая деталь. В опубликованном перед стартом списке миссии NIS-PQ указан среди аппаратов, перевозимых орбитальной платформой OSSIE компании UARX. Такие платформы используются для последующего размещения небольших спутников на нужных орбитах. Сама UARX описывает OSSIE как транспортный аппарат для многоорбитального развёртывания спутников. Отдельного публичного подтверждения самостоятельного отделения NIS-PQ от OSSIE и индивидуального NORAD/COSPAR-идентификатора аппарата к моменту публикации KZ24.NEWS обнаружить не удалось. Поэтому корректнее говорить, что спутник доставлен в космос и на орбиту в составе миссии Transporter-18, не утверждая пока, что он уже отделился от транспортной платформы.

Над спутником успели поработать 17 школьников

Проект стартовал в 2019 году. В 2020-м в школе появилась лаборатория NIS Space и специальный курс «Электроника космической техники» для учащихся 7–10 классов.

За время проекта в команде NIS PocketQube участвовали 17 учеников, причём часть из них к моменту запуска уже окончила школу. Ребята занимались 3D-моделированием, рассчитывали компоновку оборудования, работали с электронными платами и SMD-компонентами, программировали микроконтроллеры и создавали на Python алгоритмы обработки данных.

Сам аппарат, несмотря на размеры всего 5×5×5 сантиметров, оснащён системами управления, электропитания и радиосвязи, а также солнечными панелями. В декабре 2022 года лётная модель прошла термовакуумные и механические испытания в Национальном космическом центре Казахстана.

К финальной подготовке подключились зарубежные партнёры. При содействии посольства Казахстана в Греции проводились проверки и интеграция аппарата в пусковой контейнер UARX. В проекте также участвовали специалисты «Қазақстан Ғарыш Сапары» и компании «Ғалам».

Теперь школьникам предстоит поймать сигнал из космоса

Запуск — не финальная точка проекта. Следующий этап связан с приёмом и обработкой телеметрии. NIS планирует использовать данные аппарата в ученических исследованиях по физике, астрономии, программированию и инженерным дисциплинам.

Для работы со спутниковыми данными предусмотрен наземный комплекс. В перспективе доступ к информации с орбиты хотят предоставить школьникам из разных регионов Казахстана.

Для проекта это принципиальное отличие от обычной учебной модели: созданный учениками аппарат прошёл испытания, был интегрирован в реальную космическую миссию и вместе с Falcon 9 достиг орбиты. Следующей важной вехой станет подтверждение его самостоятельного развёртывания и получение первых сигналов.