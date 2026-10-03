515 студенческих ИИ-проектов в Казахстане дошли до тестирования и внедрения

Более 500 разработок казахстанских студентов на основе искусственного интеллекта уже находятся на стадии тестирования или внедрения. Лучшие проекты из 20 университетов представили на специальной выставке AI-Sana во время международного форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

Среди разработок — решения для строительства, экологического мониторинга, робототехники и образования, а также проекты на стыке искусственного интеллекта и игровой индустрии.

Выставка стала одним из результатов национальной программы AI-Sana, которая постепенно переходит от массового обучения студентов базовым навыкам работы с ИИ к созданию собственных продуктов.

По актуальным данным, в программе участвуют 106 организаций высшего и послевузовского образования из всех 20 регионов Казахстана. За два этапа студентам выдали 706 023 сертификата. Во втором этапе участвовали 104 459 человек, из которых обучение успешно завершили 67 264.

Это уточняет более округлённые показатели, приведённые в исходном сообщении — «более 700 тыс.» и «более 100 тыс.».

От 22 тыс. идей к 515 решениям

Особенно показательна воронка проектов.

По итогам программы студенты подготовили 22 008 проектных решений, однако до стадии тестирования и внедрения дошли 515. То есть сейчас практическую проверку проходит примерно 2,3% от общего количества разработанных решений.

Программа изначально построена поэтапно. После массового обучения базовым навыкам и подготовки по AI-предпринимательству наиболее перспективные команды должны перейти к созданию полноценных технологических продуктов.

Третий этап запланирован на октябрь 2026 года, четвёртый — на 2027-й. На заключительной стадии организаторы рассчитывают вывести 1,5 тыс. студенческих команд на уровень MVP — минимально жизнеспособного продукта, после чего лучшие разработки смогут пройти акселерацию.

Что показали студенты

На выставку AI & Digital Bridge отобрали проекты студентов 20 казахстанских университетов. Среди них:

Prime360.AI— аналитическая платформа для строительной отрасли.

Проект Future Lab связан с программированием гуманоидного робота Unitree G1 и использованием симулятора искусственного интеллекта.

AgroMindKZ предназначен для экологического мониторинга в Центральной Азии.

Ещё одна разработка —SARDAR— использует игровые технологии для знакомства пользователей с историей, культурой и национальным наследием Казахстана.

На площадке форума также демонстрировались роботизированные платформы, дроны, четвероногий робот и другие прикладные решения студентов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что задача программы заключается в переходе от простого использования студентами готовых ИИ-инструментов к пониманию технологии и созданию собственных решений.

В развитии AI-Sana участвуют и международные партнёры. В образовательную экосистему программы включены Coursera, Huawei, Astana Hub и другие организации.

На AI & Digital Bridge также подписали два соглашения о сотрудничестве. Alpha Intelligence Capital договорилась с Astana IT University, а QazInnovations — с Platonus. Заявленная цель партнёрств — развитие ИИ-проектов и соединение университетского образования с технологическим предпринимательством.