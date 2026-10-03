Три совместных исследовательских центра с китайскими научными и технологическими партнёрами планируют создать на базе КазНУ имени аль-Фараби. Они займутся искусственным интеллектом, альтернативной энергетикой и технологиями хранения данных.

Соответствующие документы подписали во время международного форума AI & Digital Bridge 2026. Министерство энергетики Казахстана выступит координатором инициатив, связанных с энергетической отраслью.

При этом сотрудничество предполагает не только исследования. По данным КазНУ, для энергетического направления разработана опытно-промышленная программа продолжительностью от шести до 18 месяцев. Она предусматривает выбор конкретных объектов и оборудования, сбор исходных данных, разработку AI-моделей и их последующее испытание непосредственно на действующих объектах. После этого стороны должны оценить эффективность технологий.

Первый центр — энергетика

Одним из партнёров станет китайская Power China Chengdu Engineering Corporation Limited. Совместный R&D-центр сосредоточится на альтернативной и возобновляемой энергетике. Планируется проводить прикладные исследования, разрабатывать и внедрять новые энергетические технологии, а также готовить специалистов.

Второй — искусственный интеллект

Ещё один R&D-центр КазНУ намерен открыть совместно с Fudan University. Здесь задача значительно шире энергетики. Разработанные AI-решения предполагается адаптировать и испытывать для нефтегазовой отрасли, промышленности, транспорта и других секторов казахстанской экономики. Индустриальным партнёром проекта должна стать Dominor Partners Limited, которая будет связывать исследовательские разработки с практическими задачами бизнеса.

Базой для подобных проектов станет в том числе вычислительная инфраструктура КазНУ. Ранее Минэнерго сообщало, что университет выбран площадкой Отраслевого центра технологических компетенций ТЭК благодаря научной инфраструктуре и собственному суперкомпьютерному кластеру.

Эта инфраструктура уже рассматривается для практических энергетических проектов. Например, в сентябре Минэнерго договорилось о сотрудничестве с международным экспертом по ИИ Ли Кай-Фу. Планируемые AI-модели также предполагается обучать и тестировать на суперкомпьютере КазНУ.

Третий центр займётся хранением данных

Партнёром по третьему направлению стала Shenzhen EAGET Innovation Technology Co., Ltd. Компания специализируется на устройствах хранения информации — SSD, флеш-накопителях, картах памяти и другой продукции. Сам производитель указывает, что работает в этой отрасли с 2004 года и располагает собственными R&D- и производственными компетенциями. Совместный центр в Казахстане должен заниматься исследованиями и разработкой технологий хранения данных, а также подготовкой специалистов в области цифровой инфраструктуры.

Сам КазНУ уже подтвердил подписание всех трёх соглашений и создание соответствующих R&D-направлений. Пока, однако, остаются неизвестными стоимость создания трёх центров, объём инвестиций китайских партнёров, источники финансирования и конкретные сроки их полноценного запуска. В опубликованных материалах эти параметры не раскрыты.

Это не первая попытка Минэнерго создать технологическую инфраструктуру вокруг отрасли. Отраслевые центры технологических компетенций появились ещё в 2021 году и первоначально были разделены на электроэнергетическое, нефтегазовое и альтернативно-атомное направления.

В конце 2025 года модель была пересмотрена: приказом министра энергетики № 537-н/қ был утверждён новый ОЦТК энергетической отрасли. В 2026 году базовой площадкой нового центра определили КазНУ.

Поэтому нынешние три соглашения логичнее рассматривать не как отдельные меморандумы с иностранными партнёрами, а как часть формирующейся вокруг университета R&D-инфраструктуры для ТЭК.