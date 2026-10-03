Актюбинская компания Green Vitamin расширяет географию продаж замороженного сока из ростков пшеницы. Продукция предприятия уже экспортируется в Россию и Объединённые Арабские Эмираты, а следующим зарубежным рынком может стать Беларусь.

Производство работает в Актобе. ТОО Green Vitamin зарегистрировано в ноябре 2016 года, его основной вид деятельности — производство готовых пищевых продуктов. Сейчас, по информации акимата Актюбинской области, на предприятии постоянно работают десять человек.

Основной продукт компании — витграсс: сок прямого отжима из молодых ростков пшеницы. Пшеницу предприятие выращивает самостоятельно методом гидропоники — без почвы и химических удобрений. После отжима продукт подвергают шоковой заморозке.

Сейчас актюбинский витграсс продаётся во всех областных центрах Казахстана. За пределами страны компания уже работает с Россией и ОАЭ, включая Дубай. Возможность поставок в Беларусь пока находится на стадии проработки — о состоявшемся выходе на белорусский рынок предприятие не заявляло.

В Дубае компания представляла Казахстан на Gulfood

Выход на рынок ОАЭ имеет дополнительный контекст. В 2026 году Green Vitamin участвовала в Gulfood в Дубае— одной из крупных международных выставок пищевой индустрии. На официальном сайте Gulfood актюбинский производитель представлен в павильоне Made in Kazakhstan со своим замороженным wheatgrass juice.

Годом ранее компания участвовала в InterFood Astana и FoodExpo Qazaqstan. В каталоге выставки указано, что продукция Green Vitamin имеет декларацию соответствия требованиям ЕАЭС. В 2026 году предприятие также заявилось на республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана» в категории лучших продовольственных товаров.

Таким образом, небольшое региональное производство постепенно прошло путь от продаж внутри Казахстана до участия в международных выставках и поставок как минимум на два зарубежных рынка.

При этом объёмы производства и экспорта компания и акимат пока не раскрывают. Не опубликованы также стоимость зарубежных поставок, доля экспорта в выручке и предполагаемые сроки выхода в Беларусь. Поэтому оценить экономический масштаб экспортного направления пока невозможно.