Администрация президента США Дональда Трампа планирует новую крупную поставку боеприпасов Израилю на сумму около $2,8 млрд. В пакет войдут 40 000 авиабомб калибра 2000 фунтов — примерно 907 кг каждая, а также 20 000 боевых частей I-2000 Penetrator. Об этом сообщили американские чиновники, знакомые с планами сделки.

Основную часть поставки составят 20 000 бомб MK-84 и ещё 20 000 BLU-117. Последние являются вариантом корпуса MK-84 с термозащитным покрытием. Отдельно предусмотрена передача 20 000 проникающих боевых частей I-2000, предназначенных для поражения защищённых и заглублённых объектов.

Подготовленная сделка пока не является окончательно утверждённым контрактом. О её параметрах уже неформально уведомили профильные комитеты Конгресса США, которые участвуют в рассмотрении крупных международных поставок вооружений. Финансирование предполагается преимущественно через программу Foreign Military Financing (FMF), в рамках которой американская помощь используется Израилем для приобретения вооружений у поставщиков из США.

Особое внимание к поставке связано с характеристиками 2000-фунтовых авиабомб. Такие боеприпасы обладают значительной разрушительной силой и могут применяться против крупных наземных объектов и укреплённых сооружений. Их использование в густонаселённых районах ранее становилось предметом международных споров из-за риска масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения.

Поставки подобных боеприпасов уже вызывали разногласия в Вашингтоне. В 2024 году администрация Джо Байдена приостановила передачу Израилю партии 2000-фунтовых бомб из-за опасений относительно последствий их применения в секторе Газа. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом ограничения были сняты, а военное сотрудничество США и Израиля продолжилось.

Новая инициатива стала одной из крупнейших планируемых поставок такого типа за последние годы и может вновь вызвать дискуссии в Конгрессе США о масштабах американской военной поддержки Израиля.