Состояние экономики стало главной причиной обеспокоенности казахстанского бизнеса на ближайшие два года. К такому выводу пришёл Всемирный экономический форум (WEF), передаёт агентство KZ24news.

На первом месте в списке угроз оказались рецессия и стагнация. Следом идут рост цен, а также нехватка рабочих мест и возможностей для заработка.

В числе других серьёзных вызовов — уязвимость критической инфраструктуры и усиление геоэкономического противостояния, включая санкции, тарифные барьеры и инвестиционные ограничения.

За год структура рисков существенно изменилась. В предыдущем рейтинге лидировал вооружённый конфликт, а экономический спад занимал вторую позицию. Теперь военная угроза покинула первую пятёрку, уступив место экономическим проблемам.

Это показывает изменение настроений бизнеса: на ближайшую перспективу его больше беспокоят состояние экономики, рост цен, занятость и устойчивость инфраструктуры.

Отдельным риском остаётся дезинформация. Общественная поляризация также присутствует в казахстанском рейтинге, но ниже первой пятёрки. Технологические угрозы, включая негативные последствия ИИ, пока оцениваются как менее значимые.

Оценки основаны на опросе WEF среди более 11 тыс. представителей бизнеса из 116 экономик, проведённом в 2025 году.